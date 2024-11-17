直擊／此生只嫁Lisa！29歲新娘曾被翻牌「披黑紗再現身」：當她最愛

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女子天團BLACKPINK成員Lisa近來展開個人巡演，她以「LISA Fan Meetup in Asia 2024」來到高雄，17日傍晚5點準時開演，活動有變裝主題，場外粉絲卯足全力，現場有一位29歲女粉絲披著華麗黑紗登場，她表示「剛好台灣可以同婚，想要Lisa嫁給我，成為她的最愛！」希望獲得機會上台與偶像互動。

▲29歲粉絲披黑紗舉著牌子表示「Lisa嫁給我」。（圖／記者吳睿慈攝）



Lisa相隔1年來到台灣，17日在高雄開唱，歌迷打扮成新娘想要娶Lisa，她舉著「Lisa嫁給我」的牌子現場求婚，從臺中來到高雄，一早就請了新秘化妝，還穿著黑紗、披白色頭紗，她透露新秘價錢5千元、婚紗1萬1千元，告白Lisa：「剛好台灣可以同婚，想跟Lisa結婚，成為她的最愛！」

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▼▲29歲粉絲希望Lisa為她先頭紗。（圖／記者吳睿慈攝）



該位粉絲盼望獲得上台互動機會，並表示「想要Lisa親自掀開我的頭紗，這輩子我不會再穿其他婚紗了！」過去BLACKPINK來到高雄世運開唱時，她透露自己扮成草莓，有被4位女孩翻牌，「我4個人都很愛，其中最愛是Lisa」！

高雄巨蛋外面除了有新娘，還有其他粉絲配合以黑白色為主的變裝主題，打扮成黑惡魔、白髮魔女、廚師、《101忠狗》的庫伊拉等，場外相當熱鬧。