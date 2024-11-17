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直擊／BLACKPINK Lisa唱到一半出現狀況！　愧疚道歉：等我一下下

記者吳睿慈／高雄報導

南韓女團BLACKPINK成員Lisa於17日在高雄巨蛋舉辦個人專場見面會，她人氣超旺，吸引萬名粉絲到場支持。她穿著火辣的改良式賽車裝，只是活動接近尾聲時，她在唱到〈New Woman〉時，麥克風疑似出問題，結束該首歌後，她愧疚致歉「抱歉，請等我一下下」，所幸她在過了1、2分鐘後迅速返回舞台。

▲▼直擊／Lisa高雄見面會「80分鐘結束」　粉絲追星破產：戶頭剩1元（圖／讀者提供）

▲Lisa首次以個人專場見面會來到台灣見粉絲。（圖／讀者提供）

Lisa首次舉辦巡迴見面會，她與粉絲互動連連，場上分享未公開過的照片，包含刺青當下的過程首度在高雄場曝光，令全場粉絲受寵若驚。而她來到台灣，以甜美的嗓音說著中文「謝謝」、「真的嗎」、「我愛你」，秀出滿滿誠意。

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▲▼直擊／BLACKPINK Lisa唱到一半出現狀況！　愧疚道歉：等我一下下　。（圖／讀者提供）

▲▼Lisa唱到一半突然出現狀況，她愧疚邊道歉邊下台表示「等我一下下」。（圖／讀者提供）

▲▼直擊／BLACKPINK Lisa唱到一半出現狀況！　愧疚道歉：等我一下下　。（圖／讀者提供）

一連串互動環節結束後，她接續帶來精彩的個人舞台演出，只是才唱到〈New Woman〉時，疑似出現技術性問題，她站上椅子時突然一直狂拉褲子，最後在唱完歌後，她最終用英文表示「抱歉，請等我一下下」，不過幾分鐘後狀況排解，她很快就回到舞台上。

重回舞台後，Lisa用中文「我愛你們」告白，並繼續帶來歌曲〈Moonlit Floor〉、〈Money〉等，萬名觀眾隨著強勁節奏舞動，接著她帶動全場氣氛，迎來舞蹈挑戰，台下歌迷站起來與她共舞，現場嗨爆。

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