ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

雙向奔赴的愛！鼓鼓台上叫出15年鐵粉全名：我記得妳　全場都哭了

記者吳睿慈／高雄報導

由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成限定團體「GX」，兩人日前於高雄夢時代擔任聖誕點燈活動特邀嘉賓，攜手點亮13米高華麗聖誕樹共度佳節，為12月聖誕節揭開序幕。活場上，恰好來了一名15年鐵粉，鼓鼓當場喊出女方的全名，深情表示「我記得妳的名字，妳讀書時寄明信片給我，記得妳姊姊是電台DJ」，氣氛令人動容，全場超感動。

▲▼雙向奔赴的愛！鼓鼓台上叫出15年鐵粉全名：我記得妳　全場都哭了。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓、蕭秉治為高雄夢時代擔任點燈特別嘉賓。（圖／相信音樂提供）

GX開場帶來〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉經典嗨歌組曲，提前許下聖誕願望，蕭秉治即將發行新專輯並於12月7日舉行《活著Alive》台北小巨蛋演唱會，他說：「希望新專輯《完人》大家都會喜歡！也期待小巨蛋能跟大家一起大合唱彼此心中的經典名曲。」而戰友鼓鼓也為他加油打氣，並將自己的願望獻給對方：「秉治的小巨蛋已經完售了，也特別加開三樓包廂區，希望大家都可以一起來看演出！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼雙向奔赴的愛！鼓鼓台上叫出15年鐵粉全名：我記得妳　全場都哭了。（圖／相信音樂提供）

▲▼鼓鼓台上叫出15年鐵粉全名「我記得妳」。（圖／相信音樂提供）

▲▼雙向奔赴的愛！鼓鼓台上叫出15年鐵粉全名：我記得妳　全場都哭了。（圖／相信音樂提供）

而寵粉的他們看到台下有從組團出道時期便一路相伴的粉絲，鼓鼓直接在台上喊出該名支持了15年鐵粉的全名並表白：「我記得妳的名字，讀書時寄明信片給我，妳姊姊是電台DJ。都是因為妳們對我們的好，所以很多小事我都記得！」相當珍惜粉絲的鼓鼓，從10幾年前就開始於社群上每日連續道晚安，他說：「雖然最近沒有天天說晚安，但我很珍惜我們說晚安的時間，而現在此刻能與大家見面我更加珍惜。」接著帶來情歌〈當我變成我們〉，希望能與粉絲相伴，與粉絲以「我們」著稱，偶像與粉絲雙向奔赴的愛，難能可貴。

▲▼蕭秉治靠創作登小巨蛋也祝粉絲們勇敢追夢。（圖／相信音樂提供）

▲蕭秉治靠創作登小巨蛋也祝粉絲們勇敢追夢。（圖／相信音樂提供）

接著蕭秉治獻唱最新單曲〈我對你的愛沒有盡頭〉，前一日MV剛突破100萬點閱並登上發燒影片，更空降KKBOX華語新歌週榜冠軍，發行一週便有如此好的成績。蕭秉治相當感動：「我的新專輯還有很多厲害的歌等著讓大家聽到，希望發行日12月4日快點到來，不會讓你們失望的。」鼓鼓看到好兄弟的好成績覺得「揪甘心」，他也分享他們兩人一路走來的心路歷程：「單純創作的力量一步步把秉治再帶回小巨蛋了！我覺得我們就是活生生的例子，可能在很多時期都不被看好，但是我們真誠、用心的做自己想做的事、做自己的音樂，最後不管結果怎麼樣，在我們心裡都是最踏實的，夢想成真！」他們也把這段話送給歌迷，並獻上〈我是誰我是誰我是誰〉給所有勇敢追夢的朋友。

▲鼓鼓、蕭秉治搶先許下聖誕節願望。（圖／相信音樂提供）

▲鼓鼓、蕭秉治搶先許下聖誕節願望。（圖／相信音樂提供）

接下來GX也將馬不停蹄地前往成都舉行《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會，鼓鼓感性地分享：「成都站是今年最後一場GX的演唱會，我很珍惜每一次GX一起登台的時間，這場也當作秉治的台北小巨蛋暖身！」而秉治也分享這次將多準備兩首新歌，希望大家聽得開心、玩得盡興。更多GX、鼓鼓呂思緯、蕭秉治的資訊，請關注相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

兩貓打架...被「強迫和好」黏TT　鬆手後秒破功！網笑：更好打了

推薦閱讀

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

王思佳深夜痛喊「身為媽媽，這就是底線」！親上火線：多點同理心

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

看完《影后》找經紀人下跪！何如芸證實演藝圈3內幕：棚內看得見

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

石英告別式…澎恰恰下跪道別師父　演藝圈大咖邰智源謝承均都到了

Joeman超辣前女友閃婚！認愛8個月「我願意」恩愛照曝：進入下一階段

石英享壽82歲告別式現場曝光！　「前女婿」焦恩俊花籃寫4字悼念

「畢書盡前女友」發聲開撕舊愛！　交往期間內幕全說了

花蓮餐廳「收服務費」15客人爆衝突！女星老闆怒回嗆22字：我就這麼硬

Keanna：我已經搬來北京！　「離開台灣半年」近況曝光

高宇蓁拒「潛規則」被無預警換角！遭逼：你要回饋　她1句反擊丟飯碗

黃曉明1月暴瘦15kg！　被爆葉珂受孕日期「他在法國拍戲」：被殺豬盤了

野生周曉涵「0偽裝逛書店」！現身中山站全被拍 穿激短裙美腿全露

本土劇組工作人員「房內激戰」被撞見！ 楊貴媚曝2人下場：很慘

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

鼓鼓, 呂思緯, 蕭秉治

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 演活《影后》經紀人壁虎！　黃迪揚「謝恩楊貴媚」揭她9年前暖舉
  2. 本土劇女星臨盆倒數！《甘味》臧芮軒懷胎8月「被拍巨肚」：很期待
  3. 趙露思狂被說整形「網美粉爆粗口回嗆」！被揪1細節變化：你們真可憐
  4. 目黑蓮驚傳身體不適「電影取消開拍」　8月才停工休養…工作太拚
  5. 劉宇寧《珠簾》5秒肌肉抽搐戲封神！　網見1細節跪了：被低估的演技
  6. 韓「最懂事女友」來台掀暴動！　語出驚人：男生幫我剝蝦，我幫脫衣服
  7. 李多慧「衣服沒穿好」開太深V！超兇身材現形 震撼19萬人：太扯了
  8. 潘瑋柏曬「下顎線」！同框王心凌PO帥照…1小時萬人認證：有變瘦
  9. 海產要周杰倫門票得罪前輩！　小鐘苦嘆「不想再提到他」爆真實心聲
  10. 超帥大咖男星「一樓一鳳」買春！極樂地點被抖出　小黃司機挾怨爆料

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

金馬61特別報導

金馬61特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅。

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

限貸令衝擊！購屋者自保攻略

購屋安心不擔憂！專家分享避免違約賠償的策略，解析新政策衝擊

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366