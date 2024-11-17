雙向奔赴的愛！鼓鼓台上叫出15年鐵粉全名：我記得妳　全場都哭了

記者吳睿慈／高雄報導

由鼓鼓呂思緯與蕭秉治組成限定團體「GX」，兩人日前於高雄夢時代擔任聖誕點燈活動特邀嘉賓，攜手點亮13米高華麗聖誕樹共度佳節，為12月聖誕節揭開序幕。活場上，恰好來了一名15年鐵粉，鼓鼓當場喊出女方的全名，深情表示「我記得妳的名字，妳讀書時寄明信片給我，記得妳姊姊是電台DJ」，氣氛令人動容，全場超感動。

▲鼓鼓、蕭秉治為高雄夢時代擔任點燈特別嘉賓。（圖／相信音樂提供）



GX開場帶來〈感覺犯〉、〈不按牌理出牌〉經典嗨歌組曲，提前許下聖誕願望，蕭秉治即將發行新專輯並於12月7日舉行《活著Alive》台北小巨蛋演唱會，他說：「希望新專輯《完人》大家都會喜歡！也期待小巨蛋能跟大家一起大合唱彼此心中的經典名曲。」而戰友鼓鼓也為他加油打氣，並將自己的願望獻給對方：「秉治的小巨蛋已經完售了，也特別加開三樓包廂區，希望大家都可以一起來看演出！」

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▲▼鼓鼓台上叫出15年鐵粉全名「我記得妳」。（圖／相信音樂提供）



而寵粉的他們看到台下有從組團出道時期便一路相伴的粉絲，鼓鼓直接在台上喊出該名支持了15年鐵粉的全名並表白：「我記得妳的名字，讀書時寄明信片給我，妳姊姊是電台DJ。都是因為妳們對我們的好，所以很多小事我都記得！」相當珍惜粉絲的鼓鼓，從10幾年前就開始於社群上每日連續道晚安，他說：「雖然最近沒有天天說晚安，但我很珍惜我們說晚安的時間，而現在此刻能與大家見面我更加珍惜。」接著帶來情歌〈當我變成我們〉，希望能與粉絲相伴，與粉絲以「我們」著稱，偶像與粉絲雙向奔赴的愛，難能可貴。

▲蕭秉治靠創作登小巨蛋也祝粉絲們勇敢追夢。（圖／相信音樂提供）

接著蕭秉治獻唱最新單曲〈我對你的愛沒有盡頭〉，前一日MV剛突破100萬點閱並登上發燒影片，更空降KKBOX華語新歌週榜冠軍，發行一週便有如此好的成績。蕭秉治相當感動：「我的新專輯還有很多厲害的歌等著讓大家聽到，希望發行日12月4日快點到來，不會讓你們失望的。」鼓鼓看到好兄弟的好成績覺得「揪甘心」，他也分享他們兩人一路走來的心路歷程：「單純創作的力量一步步把秉治再帶回小巨蛋了！我覺得我們就是活生生的例子，可能在很多時期都不被看好，但是我們真誠、用心的做自己想做的事、做自己的音樂，最後不管結果怎麼樣，在我們心裡都是最踏實的，夢想成真！」他們也把這段話送給歌迷，並獻上〈我是誰我是誰我是誰〉給所有勇敢追夢的朋友。

▲鼓鼓、蕭秉治搶先許下聖誕節願望。（圖／相信音樂提供）



接下來GX也將馬不停蹄地前往成都舉行《大玩一票ALL YOU CAN PLAY》演唱會，鼓鼓感性地分享：「成都站是今年最後一場GX的演唱會，我很珍惜每一次GX一起登台的時間，這場也當作秉治的台北小巨蛋暖身！」而秉治也分享這次將多準備兩首新歌，希望大家聽得開心、玩得盡興。更多GX、鼓鼓呂思緯、蕭秉治的資訊，請關注相信音樂官方臉書、Instagram、微博、微信。