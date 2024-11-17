八點檔男星痛哭送別石英！　憶他生前照顧：他就像爸爸一樣

記者孟育民／台北報導

資深演員石英（林忠平）於10月27日辭世，享壽82歲。告別式於今（17）日在台北市懷愛館景明廳隆重舉行，眾多親友及演藝圈好友齊聚一堂，八點檔男星陳宇風受訪時泣不成聲，表示和對方有合作多部戲劇，私底下都稱呼石英爸爸，永遠都不會忘記他：「爸爸現在離開了，真的很難過，很多的回憶都回來，因為我從小...父親就不在身邊，他就像爸爸一樣，所以千言萬語，爸爸一路好走。」

▲陳宇風送別石英泣不成聲。（圖／記者周宸亘攝）

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說起最難忘的事情，他說：「私下都會聚在一起，他都會帶我們泡溫泉，介紹他在哪裡拍過戲，去過很多地方，當然也有很多八卦，他真的是我們的校長和前輩，我們常在他家話家常、泡茶，他就像爸爸一樣。」他說接下來就是好好過日子，永遠不會忘記石英。

▲陳宇風分享送和石英過往。（圖／記者周宸亘攝）



另外張鳳書表示，和石英合因拍《意難忘》時相處3年多，「他們一家人都很照顧我，在攝影棚都會煮湯給我喝，到現在我都還記得那湯的味道。」更表示對方是很照顧人的前輩，回憶過往說：「他是那種會照顧晚輩、情緒很穩定的人，我可以很專注演戲，拍戲的時候放心把自己交給他，連生活困惑都會問他，他也會很認真回答。有一次我NG很多次，他用長輩方式安慰我不要緊張，本來我心裡很怕，反而他很穩定，讓我覺得安心。」