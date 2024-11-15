姚元浩遭火焚後眉毛焦臭　心中有陰影害怕拿鍋鏟

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》全新第四季上週「移動到澎湖」，姚元浩經過閃燃洗禮後，雖然只有眉毛Q起來，但他現在看到爐火非常恐懼，看到大廚大火快炒，姚元浩直言:「我現在看到火焰會害怕，這火焰太強了吧！」

▲姚元浩(右)對於大火快炒有陰影。（圖／好看娛樂提供）

經過一番廚房教學後姚元浩開始上陣進行大火快炒，但情況卻不如預期順利，當他面對一旁的大廚關心詢問還可以嗎？姚元浩則好強說:「我可以的！」看到大廚簡單就將炒飯完成，像施展了廚房魔法，反觀姚元浩卻連鍋子跟鏟子都使不好，對比之下手腳不俐落，超級卡，無奈大叫：「甩鍋真難」。莎莎則連忙加油打氣說:「好帥好帥。」

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▲莎莎(右)與王品澔。（圖／好看娛樂提供）

二度上陣姚元浩卻不小心把爐火整個滅掉，「師傅我滅火了怎麼辦？」趕忙求救大廚。之後換隊長郭泓志掌廚燙青菜，在大廚指導下他一勺一勺精準調味，本以為名師出高徒，卻在最後發現整個「臭火焦(台語)」燒焦了。姚元浩也為郭泓志打氣說:「沒有關係！隊長，你很棒！」郭泓志則是一臉茫然表示:「我不知道啊，對不起！」不僅內場失誤，就連乱彈阿翔跟小幫手王品澔也是狀況連連，令人擔憂。

▲大夥在澎湖又有新體驗。（圖／好看娛樂提供）