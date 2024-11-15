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舒淇夢幻聯動林心如、林熙蕾！　「3大女神出遊」私密床照流出

記者王靖淳／綜合報導

女星舒淇（林立慧）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享日常，最近她在IG驚喜PO出一段與好友林心如、林熙蕾出國玩的短片，包含三人在房間的躺床合照，畫面曝光後，立即吸引網友朝聖按讚，同時也紛紛留言表示「美女團」、「好羨慕這樣的友誼」。

▲舒淇。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇分享與林心如、林熙蕾的吃飯照片。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

影片中可見到，舒淇、林心如及林熙蕾一身休閒、輕鬆的打扮風格，頭上還戴棒球帽，完美展現親密的閨蜜情誼。舒淇身穿黑色上衣，手比出V字並微笑看向鏡頭，表情活潑有趣。林熙蕾則穿淺色上衣，以手托臉頰，微笑顯得甜美而溫柔。林心如則穿著粉色上衣，用手托著臉，表情帶著微笑。整體氛圍輕鬆愉悅，三人看起來十分開心，畫面散發著友誼的溫馨與自在。

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▲舒淇。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇和林心如、林熙蕾出遊。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

舒淇還在影片中放上三人在房間裡放鬆休息的照片，她穿著淺色睡衣，站在床邊，手對鏡頭比出V字手勢，臉上帶著甜美微笑，頭上還有愛心圖案的濾鏡效果，顯得活潑可愛。林心如和林熙蕾則躺在床上蓋著棉被，分別穿著淺色及深色的衣服，兩人都微笑看向鏡頭，擺出輕鬆的姿勢。為此，舒淇在文中開心表示：「好久不見之林家女孩150之旅。」貼文曝光後，讓不少網友紛紛留言，「好可愛」、「超愛妳們」、「真的是林家女孩耶」。

▲舒淇。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

▲舒淇分享與林心如、林熙蕾的出遊照。（圖／翻攝自Instagram／sqwhat）

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林心如, 舒淇, 林熙蕾

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