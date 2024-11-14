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母臨終前解心結！料理界女神「得不到肯定」曾陷憂鬱　真情獨白全說了

記者孟育民／台北報導

料理界療癒女神Joyce（郭靜黛）近期推出新書《致努力過好每一天的自己》，她歷年暢銷書累積銷量超過五萬冊，成為無數讀者的心靈依靠。她在新書分享面對母親病逝的心路歷程，如何從迷惘與痛楚中走出，用真摯筆觸揭開她從低谷中掙扎自救的真實故事。尤其Joyce在書中動情描述母親病榻前的最後一刻，她在母親耳邊輕聲呼喚，母親卻用盡力氣回應她一句「最愛妳」，這短短的三個字解開了她多年的心結。

▲▼料理界療癒女神Joyce(郭靜黛)動情自述！母親臨終前一句「最愛你」解心結。（圖／時報文化提供）

▲Joyce動情自述，母親臨終前一句「最愛你」解心結。（圖／時報文化提供）

從小Joyce對母愛一直有著深層的疑惑，甚至曾因得不到母親的肯定而陷入自我懷疑，甚至憂鬱。然而，母親最後的深情話語讓她重新認識了愛，也讓她開始逐步從內心的陰霾中走出。她坦言：「這本書就像一封寫給母親的情書，也是我為自己寫下的一段療癒記錄，記載著如何從生活低谷中重拾力量。」她在自我察覺中，把「未來」拆解成「每一天」，她發現只要先把眼前的每一天過好，未來就不會太差。因此她從因憂鬱症爆肥開始決定控制飲食減重，然後開始運動和看醫生，慢慢從低谷中走出來。

Joyce在新書揭露與母親相處的過往，她坦言：「母親給予溫暖的笑容至今深深留在她心中。既然無法選擇命運，那就為自己的命運選擇適合的生活方式，這是我對抗宿命的方式。」

▲▼料理界療癒女神Joyce(郭靜黛)動情自述！母親臨終前一句「最愛你」解心結。（圖／時報文化提供）

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▲Joyce推出料理書。（圖／時報文化提供）

除了母親的故事，Joyce也談到陪伴自己近二十年的愛貓妞妞，如何在生命最後的時刻給予她無聲的支持。從妞妞的離去到母親的過世，Joyce(郭靜黛)以料理、花藝、大提琴來療癒內心的創傷，逐步學會為自己的命運選擇生活的方式，並對自己喊話：「我要好起來！」堅強地面對外界的褒獎與內心的孤寂。她說：「我終於明白，母親就像那支牽引著我飛翔的風箏線，讓我即使在高空中也有依靠。母親走了，現在是我重新尋找自己步伐的時候。」

 

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Joyce, 郭靜黛, 料理女神

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