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《鳳姐》茶室小姐大亂鬥！高宇蓁被爆打肚子　蔡嘉茵懷孕揍人摔倒

記者蕭采薇／台北報導

電影《鳳姐》由高宇蓁監製、主演，殘酷描繪台灣茶室女子生活，揭露早期雛妓及人口販賣的真實故事。茶室裡不時上演明爭暗鬥，有場戲小姐們大打出手吵架推擠，當時懷孕演出「茶室老闆娘」的蔡嘉茵，一不小心沒有摔在安全墊上，讓場外工作人員大吃一驚。

▲高宇蓁在《鳳姐》飾演個性堅毅但命運坎坷的女主角。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁在《鳳姐》飾演個性堅毅但命運坎坷的女主角。（圖／后花園影像製作提供）

蔡嘉茵在《鳳姐》飾演氣勢凌人的茶室老闆娘，對客人八面玲瓏，對小姐們卻另有兇狠管教的霸氣面向。有場戲她跟高宇蓁撕破臉，在眾人面前飆罵流利台語，咄咄逼人掀起一波高潮，接著狠甩對方巴掌又出腳，大夥打成一片。

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由於拍攝當時蔡嘉茵已懷孕，過程大家特別謹慎，但因現場空間較狹小，某次不小心蔡嘉茵並沒有摔在原本設定的安全墊上，還撞上旁邊物品，工作人員立刻嚇瘋衝進現場，所幸有動作組人員保護，安全無恙。

▲高宇蓁在《鳳姐》飾演個性堅毅但命運坎坷的女主角。（圖／后花園影像製作提供）

▲蔡嘉茵在《鳳姐》飾演氣勢凌人的茶室老闆娘。（圖／后花園影像製作提供）

在場人員回憶當時因房門過窄，有一大半的工作人員都擠在門口想知道裡面狀況，畫面很像百貨公司周年慶，蔡嘉茵倒是老神在在，心情相當輕鬆，她表示：「劇組的動作指導都有從旁協助，所以過程一切安全。」
 
女主角高宇蓁幾乎包辦了大半動作戲，且許多都是慘遭虐打，她打趣：「厲害吧！沒想到這角色居然有這麼多動作戲，而且還不是普通打鬥戲。平常動作場面我們會事先排練好，但這次我的角色是被虐很慘那種，很多時候需要自由發揮，難免就有受傷的時候。」

▲高宇蓁在《鳳姐》飾演個性堅毅但命運坎坷的女主角。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁《鳳姐》拍攝動作戲被揍肚子，左為飾演弟弟的黃冠智。（圖／后花園影像製作提供）

一場與蔡嘉茵、瑪菲司、許乃涵等眾小姐們在茶室大亂鬥後，被飾演茶室管事的郭耀仁狠揍肚子的戲。高宇蓁回憶：「大家應該都知道女人打架多可怕，都是抓頭髮、互甩巴掌、踢來踢去的，當時大亂鬥後郭耀仁要揍我一拳，我覺得假打看起來不夠真實，就跟他說『沒關係，你真的往我肚子來吧！』

▲高宇蓁在《鳳姐》飾演個性堅毅但命運坎坷的女主角。（圖／后花園影像製作提供）

▲高宇蓁(中)在茶室大亂鬥中，邊叫邊被狠狠抓著，表情痛苦。（圖／后花園影像製作提供）

高宇蓁接著說：「結果他一拳揮過來，我才真正體會到什麼叫被揍，男生力氣真的大啊！當下痛感完全是真實的，不過這場戲一次就OK，這就是我愛的真實感。」《鳳姐》12月6日全台上映。

 

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鳳姐, 高宇蓁, 蔡嘉茵

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