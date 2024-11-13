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李玟墓園驚傳「雜草叢生」！　彩虹階梯不見了…歌迷現場目擊片曝

記者陳芊秀／綜合報導

已故天后李玟（CoCo）去年7月5日離世，享年48歲，長眠地選在大陸湖北武漢石門峰紀念公園，當時舉行盛大的安葬儀式，還有白色的天使雕像。不料一年後，墓園竟雜草叢生，疑似長期無人管理，照片曝光令粉絲相當痛心。

▲▼李玟紀念園。（圖／Coco李玟歌迷會提供）

▲李玟長眠地在大陸武漢石門峰紀念公園。（圖／Coco李玟歌迷會提供）

李玟墓園現在的狀況被網友曝光，墓園原本有彩虹階梯，現在不見階梯只見一片綠色，玉石墓碑也被綠色植物覆蓋，連白色雕像也變銀黑色，與當初多彩的模樣呈現對比。

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▲▼陸網瘋傳李玟墓園雜草叢生照片。（圖／翻攝自微博）

▲李玟離世1年多，陸網近日瘋傳墓園雜草叢生照片。（圖／翻攝自微博）

而石門峰紀念公園原本開設李玟的紀念館和紀念公園，6月引發民眾質疑李玟是否有資格在烈士陵園立雕像，當時園方回應稱，園區是開放性的，逝者都可以安葬在這裡。李玟的紀念雕像由知名湖北雕塑家史金淞創作，歷時10個月完成，主體以鏡面不鏽鋼材質打造。

過去一年來陸續有網友分享前去墓園弔唁的照片，有人發現6月時墓園的彩虹階梯被覆蓋，從遠處看就是一片綠色。當時網友詢問「這是在保養嗎」、「為什麼牆上的字遮起來了」，PO片網友回應階梯蓋布「因為要做彩虹階梯」，現場是在維護和保護。而陸網傳出李玟墓園雜草叢生後，有人12日曬出當日墓園影片，認為現場狀況良好，種了許多盆栽，墓碑則是種了藤蔓。

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲網友6月去李玟墓園所拍影片，彩虹階梯被覆蓋。（圖／翻攝自微博）

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲有網友8月去李玟墓園。（圖／翻攝自微博）

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲網友10月去李玟墓園所拍照片。（圖／翻攝自微博）

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲網友上傳12日去李玟墓園影片。（圖／翻攝自微博）

石門峰紀念公園微博被網友留言出征，網友留言「請問什麽時候把Coco的墓園復原？！宣傳熱度完了就可以隨意踐踏逝者的安息之地？把你祖墳安到荒山野嶺你晚上睡得著？」、「請求恢復CoCo墓園原貌」、「堅決抵制這種毫不尊重的行為」。

▲▼李玟墓園傳雜草叢生。（圖／翻攝自微博）

▲網友湧入石門峰紀念公園留言批評。（圖／翻攝自微博）

►網友11月12日去李玟墓園影片（影片連結請按此

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