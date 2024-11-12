笑笑期許未來獨當一面　目標是成為下一個胡瓜

記者葉文正／台北報導

電豹女笑笑上週主持「全⺠表妹」李雅英為「BHC炸雞」擔任一日店長記者會， 展現不同於球場應援的穩健台風、口條也非常清晰，獲得現場一致好評，笑笑 謙虛表示:「活動前都會去看之前相關主持的影片作為參考，對著鏡子練習說 話時的表情，反覆練習咬字確保清晰度。閱讀跟活動內容相關的資料。」就連 隊友李雅英也稱讚:「笑笑認真的模樣實在太可愛了，跟她平常活蹦亂跳的樣子不一樣。」

▲笑笑期許自己主持功力像胡瓜。（圖／想想時間有限公司）

先前笑笑已經主持過永豐銀行防詐講座，以及和梁赫群一同主持「2024電豹女 徵選會活動」，還有FIF第三期打歌舞台活動、雲豹隊球賽主場的應援帶動主 持，她直言主持最困難的事情是要控場、臨場反應要非常好，必須全神貫注， 而且同時也要確保該講的資訊沒有遺漏或講錯，更透露將來目標希望可以成為 像是胡瓜瓜哥、沈玉琳玉琳哥一樣的能獨當一面的主持人，非常敬佩與羨慕兩 位前輩如行雲流水般的主持功力。

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▲雅英(右)、笑笑私下感情很好。（圖／想想時間有限公司）

這次主持隊友李雅英的一日店長活動，笑笑說李雅英私下就是個很敬業的人，「她只要到了活動現場總是能保持笑容，放電魅力十足，也會照顧到每個不同角度的鏡頭，讓來看她的人都是開心的。」笑笑自己主持活動當天其實非常緊張，也怕自己表現不好，緊張感莫名地倍增，而善解人意的李雅英一直逗她開心幫忙緩解笑笑的壓力、「雅英還拿護手霜給我擦，非常非常的貼心。」

而在現場的工作人員也表示笑笑在跟李雅英對內容的時候，雅英就像個很疼妹 妹的姊姊般，看著笑笑一直笑(也憋笑)，還問了笑笑緊不緊張，笑笑說不緊 張，雅英還特別模仿笑笑說不緊張的樣子，工作人員也把這段有趣的互動影片 po上想想的IG上。當天到場支持的粉絲也說:「今天來得很值得、一次看到兩 位高顏值的女孩，都是自己愛的，這組合太讚了。」

記者問及近日沸揚揚揚的李多慧跟拍事件，笑笑表示：「能理解大家在不同的職務上，都有自己的工作要完成。但跟李多慧一樣身為啦啦隊，我能感同身受如果一直感受到有人跟著我，我應該也會很驚恐。不管是媒體前輩們或是粉絲們，居多都是對我們相當照顧跟友善的，也是幫助每位女孩發光發亮的的要素之一。」