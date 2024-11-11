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劉德華久違合作莫文蔚「火爆場面曝光」　港首部輻射災難片開紅盤

記者黃庠棻／台北報導

香港天價打造的災難鉅製《焚城》，由天王巨星劉德華聯手歌壇天后莫文蔚、實力派演員白宇、鄭則仕、王菀之、王丹妮、謝君豪、鄭則仕及區嘉雯等眾多演員演出。

▲《焚城》莫文蔚、劉德華。（圖／華映娛樂提供）

▲《焚城》由莫文蔚、劉德華主演。（圖／華映娛樂提供）

《焚城》在香港票房突破2000萬港幣（約8210萬台幣），台灣也開出620萬的票房佳績，口碑更是爆棚。而女主角莫文蔚在電影中和劉德華從大唱反調到合作面對災難，讓她笑說演得好爽。

電影《焚城》是香港進年罕見的災難大作，集合香港台前幕後的黃金陣容聯手打造，上周香港上映便勢力破竹的賣破千萬港幣（約4100萬台幣）的佳績，台灣上周末也開出佳績，全台票房620萬，衝出好口碑，很多觀眾驚訝香港的特效場面效果已完全不輸好萊塢等級，也有觀眾讚美劇情緊張有如坐雲霄飛車，更被電影中消防隊員的奮戰及打死不退的精神而多次掉淚。

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▲《焚城》莫文蔚、劉德華。（圖／華映娛樂提供）

▲《焚城》由莫文蔚、劉德華主演。（圖／華映娛樂提供）

歌后莫文蔚多年沒有在大銀幕演出，她說「當初收到監製江志強和劉德華的邀請，光是看到演出的卡司就覺得我非演不可，都是演技派的演員，而且這個題材很特別，是少見的大規模災難作品，電影中深層的訊息也很有意義。」因為這回在電影中和劉德華大鬥法，爭取對災難的主導權，兩人你來我往，直呼「好開心可以再度和劉德華一起演出，我和他幾乎場場都在爭論，充滿火藥味，甚至吵到拍桌子，演得好爽，很興奮。」

▲《焚城》莫文蔚、劉德華。（圖／華映娛樂提供）

▲《焚城》由莫文蔚、劉德華主演。（圖／華映娛樂提供）

但莫文蔚覺得最困難的是要在生氣時，怒打片中老公周文健一巴掌的戲，原來她演戲多年，卻從沒有演過打巴掌的戲碼，她說「周文健人很nice，一直安慰我，要我真的一次打過去就好，不要保留收手，可我真的有點怕，而且拍完後我發現他的臉頰真的紅了，讓我覺得很不好意思。」

▲《焚城》莫文蔚、劉德華。（圖／華映娛樂提供）

▲周文健在《焚城》飾演莫文蔚的老公。（圖／華映娛樂提供）
而《焚城》拍攝場景遍佈全港多處，包括消防局、舊政府總部廣場等地，為追求真實效果，劇組更大規模動員超過300人拍攝大型疏散場面，甚至還去租用了未入住的住宅外圍取景。為求逼真重現醫院救援和公路堵塞的混亂場景，劇組又起用大量臨時演員，並動用了60多部車輛，力求呈現最真實的災難效果。

《焚城》故事描述一場意外引發輻射洩漏，全港命運危在旦夕。為應付這場毀滅性災難，專家范偉立（劉德華飾）加入由代理特首Cecilia（莫文蔚 飾）主持的緊急危機應變小組。香港700多萬人的家園可能隨時毀於一旦，消防隊臨危受命深入輻射區，拼死阻止輻射擴散全港。面對前所未見的末日浩劫，香港能否免於一夜滅城。

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劉德華, 莫文蔚, 焚城

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