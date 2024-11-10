楊皓如控老公前女友糾纏不清！ 　「穿透明睡衣誘惑」驚爆兄弟都睡過

記者孟育民／台北報導

中天綜合台《同學來了》明（11日）播出「我是什麼“奇葩”吸塵器！為什麼戀愛路上總是遇到“不對的人”」，藝人楊皓如很不滿老公的前女友分手後還糾纏不清：「她打給Michael說『我現在交新男友了，你來我家把東西拿走』，結果去她家，她穿了一件透明睡衣迎接他，害Michael看到差點把持不住！」

▲楊皓如不滿老公前女友糾纏不清，藉機穿透明睡衣迎接。（圖／中天綜合台提供）



楊皓如也很不解對方的行為：「她真的好恐怖，Michael的兄弟都輪流被她打電話，譬如她會說『我跟Michael吵架，你可不可以陪我散散心』，還曾經有過不小心喝醉一起過夜的，我們會知道是很多年之後，他跟兄弟出去吃快炒時，很多兄弟喝了兩杯之後，受不了才告訴他說『其實我跟你前女友有那個了』。」

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▲朱宇謀分享自身經驗。（圖／中天綜合台提供）



朱宇謀也交過奇葩女友：「她媽媽非常不喜歡我，一直洗腦她說跟我在一起會讓她的能量變得很不穩，有點玷汙她的感覺，所以她每次跟我相處都不敢牽我的手，如果有肢體碰觸，她也都會覺得自己很髒。」而前女友也因為太迷信而選擇和他分手：「她跟媽媽每個月都會去花蓮的深山靈修，突然有一天，她跟我說『我們全家要搬到花蓮深山裡，師父說她該走正道了，所以要截斷一切的孽緣』，我說『這個宗教那麼神祕，萬一被騙怎麼辦』？結果她還是說搬就搬，完全消失，我到現在也找不到這個人。」