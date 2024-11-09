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日本行竟「偷偷做這件事」　視網膜坦承超失禮

記者葉文正／台北報導

台灣人最喜愛的日本食物中「拉麵」肯定榜上有名，但濃稠的湯頭常讓許多人覺得太鹹，網紅視網膜在節目中接受主持人林氏璧與徐敏華時透露，其實自己曾在吃拉麵時做了非常失禮的行為，視網膜說:「我去吃拉麵，結果湯頭非常的重鹹，當時我坐在吧台的位置，其實不太確定店員有沒有看到，但我避開他的眼神偷偷的在麵裡加了一杯水，才覺得吃起來味道適中。」

▲視網膜分享東京私房景點首曝光。（圖／節目提供）

▲視網膜分享東京私房景點首曝光。（圖／節目提供）

每個人吃東西的口味不同，視網膜表示當年是第一次到日本玩，現在回想起來，這樣的行為真的「非常、非常的失禮」。不過也因為那次的日本行，讓視網膜愛上日本，最高紀錄一年可以去12趟，視網膜說:「我一年大概有半年的時間都在東京，直到2018年我才第一次去，因為我是南投人很怕地震，之前覺得那邊地震太頻繁，沒想到一去就愛上了，讓我有一種深深著迷的感覺。」

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▲視網膜分享東京私房景點首曝光。（圖／節目提供）

▲視網膜(中)熱愛東京旅遊。（圖／節目提供）

不過莫非定律就是這樣，越害怕什麼，就越會發生什麼，主持人林氏璧追問，這麼長時間在日本旅遊，難道都沒有碰過地震？視網膜說:「今年初我去體驗即將退役的雷鳥號列車要去京都，沒想到碰上令和元旦地震，當時周遭的人手機警報全響起來，地震真的滿大的，我是最後一班安全到京都的列車，後來都停駛了，真的是印象深刻。」

視網膜也分享這些年在日本旅遊可以深刻感受，台日之間真的對彼此都很友善，視網膜說: 「我有次在日本搭計程車，在車上跟司機聊天提到我們是台灣人，沒想到我們下車時，他就說這一趟免單，因為感謝台灣在東日本大地震的支援。」由於視網膜是重度東京旅遊中毒者，節目中他還不藏私地分享超私房美食與購物景點，被林氏璧虧小心消息一曝光，太多人去排隊，以後自己都吃不到、買不到了。

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