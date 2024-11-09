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獨／球后痛揭幫前輩洗內褲！江宏傑認「球隊潛規則」　升格教練：不讓選手委屈

記者蕭采薇／專訪

前桌球國手江宏傑大銀幕處女秀，在電影《乒乓男孩》飾演他最熟悉的角色—桌球教練，不但帶著選手出走，更與施名帥因教學風格不同而起衝突。回到現實中，江宏傑透露這都是很常見的情況，而願意接下這部電影，也是因為感動「桌球終於被看到」。

▲▼ 施名帥,江宏傑《乒乓男孩》 平面專訪-江宏傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲江宏傑為電影《乒乓男孩》，獻出大螢幕處女秀。（圖／記者黃克翔攝）

一直以來，有職業聯盟的籃球和棒球，是台灣民眾觀看的主要運動賽事，相較之下大眾對桌球的關注度，似乎僅限於四年一次的奧運。江宏傑接受《ETtoday星光雲》專訪時坦言當初看到劇本的第一個瞬間，心裡想的就是：「終於有桌球相關的題材可以登上大螢幕了！」

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江宏傑坦言教練帶著選手出走都是相當普遍的事情，包括他自己也曾為了得到更好的成績而轉學，如同片中的小球員。他回憶：「國小畢業後就從新竹到台南，接受團體住校生活，很能感受到那種完全要靠自己的感覺。」

▲▼ 施名帥,江宏傑《乒乓男孩》 平面專訪-江宏傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲江宏傑在《乒乓男孩》飾演教練，戲外他也持續推廣桌球運動。（圖／記者黃克翔攝）

當時他即使困難的事情也不敢讓家人知道，只會說「我過得很好。」但球隊生活除了練習辛苦外，還得面對學長、學弟制。說到這，江宏傑突然笑說：「欸這個真的要講嗎？」似乎有些為難。

記者追問，有像南韓羽球球后安洗瑩揭露的那般，要幫前輩打雜，甚至洗內褲嗎？江宏傑眨眨眼說：「我不知道，也許會有⋯不是像軍校這麼誇張啦。但畢竟大家住在一起，在那個年代就是睜一隻眼閉一隻眼。」隱晦的證實了球隊中的「潛規則」。

▲▼ 1009 施名帥,江宏傑《乒乓男孩》 平面專訪-江宏傑,施名帥。（圖／記者黃克翔攝）

▲江宏傑與施名帥在片中因教學風格不同，起了不少衝突。（圖／記者黃克翔攝）

也因為自己經歷過黑暗，江宏傑說：「所以當我到教練這階段，我絕不會讓自己的選手受到不平等對待。」不過從選手轉戰演藝圈，江宏傑很有使命感，至今也都在推廣桌球。目前仍是合庫球員的他，透露其實自己平常最主要的工作就是「教球」，戲外也是教練，每每需要出席演藝的活動還得跟球團請假。

▲▼ 施名帥,江宏傑《乒乓男孩》 平面專訪-江宏傑。（圖／記者黃克翔攝）

▲江宏傑從國手轉戰演藝圈，樂於接受更多挑戰。（圖／記者黃克翔攝）

如果孩子也想當國手呢？江宏傑笑說：「如果他們笑要就去做啊！」身為父親，江宏傑為了陪伴孩子假日幾乎不排工作，近來女兒已經漸漸得知爸爸是名人，甚至問：「為什麼大家都知道爸爸是誰？」《乒乓男孩》全台熱映中。

 

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