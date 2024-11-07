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性侵犯蹭GD「阿嬤風穿搭參考我的」！　自豪喊：我走在時代前端

記者劉宛欣／綜合報導

44歲南韓藝人高英旭（고영욱）是Roo’Ra出身，在90年代紅極一時，不過他在2012年爆出性侵3名未成年少女，遭判2年6個月的徒刑、佩戴電子腳鐐3年，受到大眾唾棄。近日，他不只一次在個人社群上提及天王GD，引起不少網友批評，憤怒罵他「不要亂蹭」。

高英旭。（圖／CFP）

▲高英旭曾性侵未成年少女，行為相當惡質。（圖／CFP）

高英旭於5日在個人X（舊稱推特）帳號發文說：「最近頭巾又開始流行了嗎？」並分享了一張自己在Roo'Ra活動時期戴頭巾的照片，照片中還有當時以「小小Roo'Ra」身份活動的年幼GD，接著說：「當年我喜歡戴頭巾，難道潛移默化中給了當時還是7歲『小Roo'Ra』志龍些許靈感嗎？我可是走在時代的前端啊！」字裡行間都流露自豪。

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此前，GD為了出席在香港的香奈兒活動，於4日現身仁川機場，當天他頭戴滿是粉紅花紋的頭巾，瞬間成為焦點，驚人的時尚消化力引發討論，台灣則是有不少網友戲稱是「阿嬤風」。

▲高英旭發文提及GD。（圖／翻攝自韓網）

▲高英旭發文提及GD。（圖／翻攝自韓網）

事實上，這已經是高英旭第二次提到GD，10月初他就曾分享一段GD以「小Roo'Ra」身份活動時期的影片，寫道：「權志龍在7歲時扮演我的角色，模仿、介紹我，這真的是我家門的光榮，讓我覺得這一生也不全然是失敗。」

高英旭1994年作為Roo’Ra一員出道，2013年因為性侵3名未成年，被判有期徒刑2年半，出獄後需穿戴電子腳鐐3年，性侵前科犯的相關資料，需要公開長達5年的時間，他也因此在演藝圈徹底被封殺，2015年出獄的他，不久前開設了YT頻道試圖重新復出，不過因為被網友以性侵犯不該出現在YT上為由大量檢舉，頻道開設僅僅才過18天就慘遭刪除。

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