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李伯恩罕露面！證實分手大陸女星　感情狀況曝光「正常戀愛中」

記者孟育民／台北報導

緯來原創《夜市王》今（7日）舉行發布會，節目主持人美麗本人與評Alizabeth娘娘、韓勾ㄟ金針菇、製作人謝乾乾、導演李伯恩一同出席活動，久違露面的李伯恩被問起感情狀況，他在2020認愛小6歲的大陸女星趙奕歡，今則證實已經分手多年，目前身邊已有新對象，直呼：「正常戀愛中！」

▲▼《夜市王》舉辦發布會，美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘、緯來董事長李鐘培、製作人謝乾乾、導演李伯恩。（圖／緯來電視提供）

▲《夜市王》舉辦發布會，美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘、緯來董事長李鐘培、製作人謝乾乾、導演李伯恩。（圖／緯來電視提供）

轉居幕後的李伯恩曾和徐佳瑩、趙奕歡有過一段情，甚至和雞排妹（鄭家純）也傳出密會情，今證實現在「正常戀愛中」，透露女友是圈外人，被追問交往幾年，他則笑稱：「才不告訴你！」還一度搬出好友阿達來救火，「我只愛阿達一個人。」不過直言還沒結婚，都和女友在夜市約會，因為鮮少出現在螢光幕上，不擔心會被民眾認出來。

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▲▼《夜市王》舉辦發布會，美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘、緯來董事長李鐘培、製作人謝乾乾、導演李伯恩。（圖／緯來電視提供）

▲李伯恩現在有女友。（圖／緯來電視提供）

這次《夜市王》找來Lulu黃路梓茵和阿達合體主持，身為他們親密友人的李伯恩表示：「可能只有我能做到。」不過要邀約兩人以前，李伯恩也坦言心情非常緊張，李伯恩也爆料錄影現場Lulu跟阿達常不受控聊起天來。兩位主持人雖然是過去式，但仍舊默契十足，讓同樣是主持人的美麗本人打趣說：「我很認真在想要怎麼見縫插針，他們默契太好了，要打亂他們的節奏，就是當一個稱職的電燈泡，有時候我看到還會吃醋，你們怎麼這麼好，當我塑膠是不是。」李伯恩也開玩笑表示：「美麗本人的角色非常重要，如果只有兩位主持人，人家可能會以為這是戀綜。」

▲▼《夜市王》舉辦發布會，美麗本人（左起）、金針菇、泰國娘娘、緯來董事長李鐘培、製作人謝乾乾、導演李伯恩。（圖／緯來電視提供）

▲美麗本人夾在Lulu和阿達中間，被笑稱是「電燈泡」。（圖／緯來電視提供）

《夜市王》要集結全台東南西北十大夜市能同一天進行棚內PK賽並非易事，夜市代表不僅要犧牲一天的生意收入，還要從各地帶著食材及獨家備料遠道而來，但最終都是希望能為各自代表的夜市爭取榮譽、奮力一搏！而製作團隊為了不辜負每個夜市的用心，呈現最好的節目效果，每集錄影動用200個工作人員，360度環景舞台、18機全程拍攝，相當用心！

 

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李伯恩, 自由發揮, 夜市王, Alizabeth娘娘, 韓勾ㄟ金針菇, 美麗本人

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