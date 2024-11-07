3天前失控淚崩！　曾莞婷嘆「社會病了」：看笑話的比真心祝福的多

記者張筱涵／綜合報導

演員曾莞婷在4日的《影后》記者會上，情緒失控淚崩，談到自己拍完後一直無法抽離，甚至坦言一直有想離開演藝圈的念頭。這3天以來，不只收到了鼓勵，也有出現許多酸言酸語，她今（7日）罕見直球面對，感嘆「我總覺得現在的社會生病了，看笑話的比真心祝福的多。」

▲曾莞婷在《影后》記者會淚崩。（圖／記者湯興漢攝）



曾莞婷今天早上發文表示，為自己設下一道牆是以防別人觸碰到內心脆弱的一面，她認為現今社會的風氣有些扭曲，人們更喜歡取樂於他人的痛苦，而非真心祝福他人；有些人喜歡站在成功者身邊，以此來提升自己的身價，但她始終堅信，只要人心善良，做好事，宇宙就會給予相對的回報。

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在參演《影后》後，曾莞婷被飾演的角色觸發內心最柔軟的一塊，情緒忍不住爆發後，才感受到原來愛自己的人有這麼多：「只是平常我表現得很強大，不需要被照顧，所以他們不敢展現也不需要表現出對我的愛，讓我知道我也可以柔弱被疼愛，不需要一直堅強武裝著自己。」她也希望習慣壓抑自我的人們，都能夠適時宣洩情緒，也要時刻與自己對話：「想跟我一樣被困住的你說，偶爾發一次瘋是釋放自己最好的方式！」

【曾莞婷臉書全文】

我設了一道牆是為了怕別人觸碰我柔軟的世界，我喜歡雪中送炭更甚於錦上添花，我總覺得現在的社會生病了，看笑話的比真心祝福的多，喜歡往別人的痛點再踹一腳，喜歡站在風光的人身邊以為自己高貴，但我一直相信存好心做好事，宇宙會給你相同的回饋，角色觸發我內心世界最柔軟的一塊，爆發後才感受到原來身邊愛我的人這麼多，只是平常我表現得很強大，不需要被照顧，所以他們不敢展現也不需要表現出對我的愛，讓我知道我也可以柔弱被疼愛，不需要一直堅強武裝著自己，跟自己對話是一種釋放，不用害怕被別人看穿，想跟我一樣被困住的你說，偶爾發一次瘋是釋放自己最好的方式！