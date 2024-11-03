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王心凌音樂節「只唱4首就掰掰」台下傻眼！　觀眾齊聲怒吼：退票

記者劉宛欣／綜合報導

歌手王心凌2日出席在江西宜春舉辦的「月亮之都IHMAO」音樂嘉年華，作為壓軸嘉賓出場，卻因僅演唱4首歌曲便退場，引發現場觀眾強烈不滿，甚至齊聲要求主辦單位「退票」。現場影片中可以看到顯示，不少觀眾因覺得表演曲目和鏡頭安排不符預期，紛紛表示失望，氣氛一度緊張。

▲王心凌歌迷氣得要求退票。（圖／翻攝自百姓關注微博）

▲王心凌2日出席音樂節，卻因只演唱4首歌引發爭議。（圖／翻攝自百姓關注微博）

根據陸媒報導，現場民眾抱怨王心凌的演出是當天的重點，大批歌迷特地等到晚上9點，都是為了她，然而，王心凌上台後僅唱了4首歌曲便簡單道別後離場，讓許多粉絲錯愕。一名女粉絲指出，其他嘉賓的演出皆符合公開的歌單且賣力演唱，唯獨王心凌的演出曲目數量少很多，此外還提到王心凌演出時，鏡頭安排令人不解，第1首歌多數鏡頭給了伴舞，第2首歌的鏡頭甚至全部對準觀眾，直到第3首歌才正常切回王心凌的演出畫面。

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▲王心凌歌迷氣得要求退票。（圖／翻攝自百姓關注微博）

▲王心凌歌迷氣得要求退票。（圖／翻攝自百姓關注微博）

▲王心凌歌迷氣得要求退票。（圖／翻攝自百姓關注微博）

微博上流傳的歌單中，王心凌的原定曲目共有10首，但她當晚僅演唱4首便退場，讓部分觀眾質疑音樂節主辦單位出包。隨後，主辦單位發表聲明澄清，表示王心凌的演唱曲目數量與預定相符，不存在提前離場的情況，網路上流傳的歌單並非官方發布，針對鏡頭問題則解釋，是因為設備故障及網路訊號不穩，才導致等到第3首歌的鏡頭才開始正常切回王心凌。

另一方面，王心凌工作室也發聲明澄清：「王心凌每一次演出均按合約簽訂演唱數量，且在演出時會確保嚴格按照合約內容執行。」對於網路上的負面指控，公司方直言「不解、憤怒」，最後硬起來表示「將對惡意放大、曲解相關信息的人士進行蒐證，對重大誹謗採取法律動作，絕不寬待」。

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▲王心凌歌迷氣得要求退票。（圖／翻攝自百姓關注微博）

▲主辦單位聲明。（圖／翻攝自微博）

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