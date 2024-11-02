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金音獎完整得獎名單出爐！　伍佰驚喜現身「直接拿小抄」：我背不起來

記者蔡琛儀／台北報導

「搖滾天王」伍佰今（2日）晚現身第15屆金音獎頒獎典禮，擔任特別貢獻獎頒獎嘉賓，向來講話酷酷又帶幽默感的他，頒獎前直率說：「那個詞很多，很多我用念的，背不起來，頒獎很難。」隨後直接拿起小抄開始頒獎，讓全場觀眾笑翻。

▲▼伍佰出席金音獎頒獎。（圖／記者蔡琛儀攝）

▲伍佰出席金音獎頒獎。（圖／記者蔡琛儀攝）

伍佰先是致詞，感謝這次特別貢獻獎得主「大團誕生The Next Big Thing系列活動」的幕後人員，更回想起11年前曾在舞台上說：「寫歌是一件很好的事，玩音樂是一件很笨的事，但是我喜歡這樣的事。」

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他並以自己的搖滾音樂歌劇《成功之路》之名說：「這是音樂人的『成功之路』，你在參加的時候還沒有人知道你，但你不走過這個過程，永遠不會知道你未來的路在哪裡。而我認為，只要你還在走，就是成功了。希望這件很笨但很喜歡的事，可以繼續走下去，讓更多的年輕樂團，有機會被更多人看見。」

本屆典禮共有七段精彩表演，打頭陣的樂團傷心欲絕、當代電影大師攜手合作獻唱；演唱動漫《咒術迴戰》走紅的日本音樂才子Tatsuya Kitani擔任頒獎人與表演嘉賓，Tatsuya Kitani受訪透露，一到台灣就吃了台式炒飯，私下也愛聽台灣的音樂，「在參與金音獎之前就知道很多台灣樂團的音樂，也希望大家可以多聽聽我的歌。」


得獎完整名單：
１。MANDARK、若池敏弘 Toshihiro Wakaike頒發 --
★最佳樂手獎(得獎者三位)：鄭嘉富《Pluto Potato》、李茂嵩／《草本藥師》、簡聿民／《幾何碼》

2。百合花 頒發 --
★最佳民謠歌曲獎：〈阿母的話 A-bú ê Uē〉／《予你的歌 Hōo Lí ê Kua》／農村武裝青年
★最佳民謠專輯獎：《繭的形狀》／邱淑蟬

3。露波合唱團 +伍悅 頒發--
★最佳新人獎：阿跨面／《心》：感謝評審頒給我這個獎，希望我是老人的時候還是「最佳的」

4。丹丹猫猫 DDMM = aDAN薛詒丹 x Miao Miao Flow 頒發---
★最佳節奏藍調歌曲獎：ØZI 〈SEX TAPE (feat. 落日飛車)〉
★最佳節奏藍調專輯獎：問題總部《我在這裡》

5。蘇珮卿Paige 跟老公白克迪Cody Byassee頒發：
★最佳爵士歌曲獎：謝明諺《Our Waning Love》
★最佳爵士專輯獎：Plutato《Pluto Potato》

6。ABAO阿爆 (阿仍仍)、Ń7ä 頒發：
★最佳電音歌曲獎：笑琴〈美麗的灣〉
★最佳電音專輯獎：笑琴《美麗的灣》

7。BSB頒發：
★最佳嘻哈歌曲獎：wannasleep & Gummy B（共同創作人：熊仔）〈ABC〉
★最佳嘻哈專輯獎：SmashRegz《三不管》

8。黃玠瑋 Zooey Wonder、黃玠 Dadado Huang頒發--
★最佳創作歌手獎：王若琳／《Hotel La Rut (破爛酒店) 》

9。夜間限定 NIGHTONLY (wannasleep、Gummy B) 頒發--
★最佳現場演出獎：Robot Swing《“Is It Alive?”》

10。伍佰頒發：
★特別貢獻獎：大團誕生系列活動

11。評審團主席 「滅火器」主唱楊大正頒發：
★劉暐／《劉暐個人專輯》

12。宋柏緯 、JADE嘟嘟頒發：
★最佳另類流行歌曲獎：〈羽毛 (feat. 壞特 ?te)〉／《世界》／大象體操 （共同創作人： 壞特 ?te）
★最佳另類流行專輯獎：《I'mdifficult》／我是機車少女《I'mdifficult》

13。康士坦的變化球 頒發：
★最佳搖滾歌曲獎：布萊梅〈Peace and Quiet (Bremen announcement)〉
★最佳搖滾專輯獎：《噪音公寓》／拍謝少年

14。キタニタツヤ Tatsuya Kitani (JP) 頒發：
★亞洲創作音樂獎：Silica Gel《POWER ANDRE 99》

15。滅火器 頒發：
★最佳樂團獎：大象體操／《世界》

16。鄭宜農 Enno Cheng、李瀧 Lang Lee (KR) 頒發：
★最佳專輯獎：布萊梅(製作人:吳羿緯)《The Great Bremen Show》

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