安心亞雨中崩潰大哭　尹馨心疼「遠離」：不干擾她

記者許逸群／台北報導

戲劇《孔雀魚》結局倒數，連續殺人案兇手再度現身，遭到藍葦華與亮哲的強力追捕。該戲特別選在基隆的小巷弄和狹窄的市場中拍攝，營造出強烈的壓迫感。亮哲印象最深刻的是要在沒有防護的屋頂邊急停急煞，當下覺得武術指導很辛苦，也很佩服。

▲藍葦華與亮哲在現場勘查尋找兇手。（圖／公視台語台提供）

在上周劇情中，安心亞得知好姊妹圓圓被殺死的消息後情緒崩潰，在雨中既委屈又氣憤地嚎啕大哭讓人心疼不已。拍攝當天碰巧下大雨，所以沒有使用發來的水車，但也因為真實的情境幫助安心亞更容易投射自己的情感。

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▲安心亞在雨中崩潰大哭。（圖／公視台語台提供）

安心亞不知所措的恐慌與無力感，加上又遇到沒鑰匙的倒楣事，直接讓她氣到大哭！尹馨心疼地說：「因為心亞對自己的期許跟壓力太大了，所以她那一場就非常難哭出來，大家只能盡量遠離，不要干擾她醞釀情緒，後來就順利出來了，還說她哭得好累喔！」

▲尹馨在劇中與楊烈的關係相當微妙。（圖／公視台語台提供）

預告中出現飾演爸爸的楊烈苦口婆心勸說女兒尹馨：「妳要小心喔！我不希望你出事。」讓人感受到父親的擔憂與關懷。尹馨指出平常她都會提前約出飾演家人的演員培養感情，但是因為楊烈在劇中跟她的關係有點微妙，只要當天碰撞一下，情感就會出來。

尹馨表示：「楊烈大哥的作品我都看過，他是一個超級厲害的演員，所以我就很放心我們父女之間的那種生疏。」亮哲也說：「烈哥平常都很客氣，但只要現場開始讀秒他就會瞬間化身成角色的人，氣場很強。」