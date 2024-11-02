真露點清晰無碼！《妮波自由式》突破台劇尺度天花板

記者許逸群／台北報導

主打「可以色色的紓壓愛情性喜劇」變種台劇《妮波自由式》於1日首播，前三集就突破台劇尺度天花板，演員真露點清晰無碼，戲中對白自然無尬感、辛辣無修飾，於上線前的大量口碑試片被觀眾譽為台劇史上「最勇敢且創新」的潮流影集。

▲▼台劇《妮波自由式》劇照。（圖／紅杉娛樂提供）

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在林思宇飾演的肉食女Pony帶領之下，與純情小白兔小志（張書豪飾）以及高冷系海后阿軒（陸夏飾）三人共同在AS酒吧中經歷了各種前所未有的「結婚」體驗。三人荒唐的感情事，最終竟演變成堵人釘孤枝、腦洞大開的「動作場面全武行」。

劇中針對開放式關係議題的討論，透過小志與Pony大量的對白，反映了時下年輕男女的新型態情感價值觀，在異性戀女性用「性解放」表達不願被社會框架所限制的當下，同性伴侶反而對「忠貞」更加嚮往，這些辯證都代表了新世代各種情感價值觀的各自表述。

▲《妮波自由式》跨海請到中英混血型男白梓軒。（圖／紅杉娛樂提供）

劇中前衛大膽的議題，吸引無數圈內知名網紅熱情客串並本色演出，包含YouTuber界的「皇后娘娘」泰辣（Tyla）、知名創作團體福福賈許二三事（FJ234），而泰辣更是將自己的婚紗穿入戲中、大力相挺。不僅如此，劇組更跨海請到中英混血型男白梓軒！