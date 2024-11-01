不用搶票免費看　Lisa確認參與泰國跨年壓軸演出

▲BLACKPINK的Lisa是泰國人，在家鄉有高人氣，年底將返泰將與倒數表演。（圖／翻攝自IG）



圖文／鏡週刊

前一陣子傳出Lisa將參與泰國跨年活動的消息，10月30日泰國知名百貨ICONSIAM證實了此項消息，在該百貨迎接2025年的倒數活動上，Lisa將擔任壓軸的演出角色。這也表示，若真的有心前往，免費就可以欣賞到Lisa的演出。

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▲ICONSIAM每年的倒數煙火都吸引許多遊客前往。（翻攝自ICONSIAM IG）

Lisa是BLACKPINK泰籍成員，在家鄉享有極高人氣。ICONSIAM位於昭披耶河邊，由於有地利之便，自開始運作以來，跨年的煙火與表演都吸引許多遊客及當地民眾前往。

▲ICONSIAM每年的倒數煙火都吸引許多遊客前往。（翻攝自ICONSIAM IG）

BLACKPINK明年將合體展開全球巡迴演唱會，幾個成員的個人活動也相當活躍。Lisa近日於IG發文，替她參與的節目《Celebrity Substitute》做宣傳，《Celebrity Substitute》是一個美國由名人擔任導師，教導小學生們個人才藝的節目。照片中她頂著可愛金色捲髮露出招牌甜美笑容。而Lisa下月17日將在高雄舉辦見面會，最高票價為8,800元。

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