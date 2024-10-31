GD新歌一出就登串流冠軍！MV 3hrs破230萬「藏驚喜彩蛋」歌迷嗨翻

記者劉宛欣／綜合報導

南韓天王G-DRAGON（GD、本名：權志龍）時隔7年4個月再度發行新曲〈POWER〉，MV與音源在31日下午公開，距今兩個多小時，MV已經突破220萬次觀看，增幅十分驚人，在南韓最大音源網站Melon上，發行僅僅一小時就登上Top100排行榜第2名，1個小時後更是站穩了第一，擠下了師妹Rosé的〈APT.〉，影響力不容小覷。

▲GD睽違7年發行新曲，震撼了整個KPOP圈。（圖／翻攝自官方IG）

在30日晚間11點（台灣時間）進行的Instagram直播中，GD就搶先公開了〈POWER〉，這首歌是新專輯的先行曲。MV於31日下午上線，隨即引發網友熱烈討論。有粉絲推測，MV中疑似暗藏了這次專輯的歌單。

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▲GD新MV疑似藏了新專輯歌單。（圖／翻攝自〈POWER〉MV）

MV中，G-Dragon在地鐵場景中熱舞，背景可以看到「METRO MAP」，歌迷紛紛推測上頭疑似就是新專輯的曲目清單，包括〈HOME SWEET HOME〉、〈I BELONG TO YOU〉、〈TAKE ME〉、〈POWER〉、〈TOO BAD〉、〈BONAMANA〉（暫譯，보나마나）、〈DRAMA〉到第八首〈GYRO DROP〉，似乎共計會有8首新歌。不過目前GD的新專輯發行日期尚未公布。