ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩…吊點滴畫面曝

記者蔡宜芳／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）在去年考上屏東大學音樂系，經常會透過影片分享學生生活。近日面臨期中考的她，透露考前生了場大病，還吃藥吃到哭出來；同時，她也回應被酸「不知道怎麼讀音樂系的」，展現了高EQ。

▲▼小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩。（圖／翻攝自Facebook／小嫻 （黃瑜嫻））

▲小嫻在去年考上音樂系，重回學生身分。（圖／翻攝自Facebook／小嫻 （黃瑜嫻））

小嫻在31日上傳的影片中，分享期中考周的日常，而她也因為壓力太大、沒睡飽，導致免疫力下降染上感冒，一度進急診室吊點滴。恢復單身兩年的她，在車上吃藥時，也突然因為孤單感襲來，忍不住落淚表示：「生病的時候，就會很希望身邊有一個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲▼小嫻在考前生病。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲▼小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲▼小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

小嫻表示，自己將頻道粉絲當作是朋友在分享日常，也會看大家的留言，先前就有看到網友說「連屬7和弦都不知道，真不知道妳是怎麼讀音樂系的」，對此，她大方回覆：「我真的是不知道啊，所以我才要來學習啊。」也表示讀了音樂系後，才知道學音樂的學生有多辛苦，「我現在真的是很佩服你們，我覺得你們好強，你們是到底是受了什麼嚴格的訓練，走到今天這一步？心疼啊。」

▲▼小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲▼小嫻回覆網友負評。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

▲▼小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

推薦閱讀

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了

快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

快訊／急轉彎！劉德華演唱會倒數4.5小時　緊急停辦喊卡

快訊／急轉彎！劉德華演唱會倒數4.5小時　緊急停辦喊卡

直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假

直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

被虧：不是人過的　63歲劉德華凍齡秘訣公開「1東西絕不喝」

11月生肖運勢全解析！蛇、猴有溝通危機　「2生肖」迎轉運契機

11月生肖運勢全解析！蛇、猴有溝通危機　「2生肖」迎轉運契機

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

2女星後台吵架影片流出！　「說我搶妳獎」網：一聽聲音就知是誰

5歲兒弄掉冰！店員免費補　吳奇隆3度回店「1暖舉」驚呆眾人

孫生爆熱戀G奶女神「互動不藏了」！　她羞認：是我很喜歡的人

快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了

清水健宣布結束20年AV生涯！　達人曝背後原因：我下巴都驚掉

快訊／急轉彎！劉德華演唱會倒數4.5小時　緊急停辦喊卡

直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

趙露思新戲下猛藥「遭男拖進產棚侵犯」！過激畫面瘋傳　網震撼不忍看

直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假

快訊／好消息！周杰倫無預警宣布「大巨蛋門票加開」　開賣時間公布

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

小嫻, 黃瑜嫻

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩…吊點滴畫面曝
  2. 喬任梁去世8年死因掀陰謀論！　「瘋傳遭凌虐」父母痛心：二次傷害
  3. 劉德華演唱會不敵強颱停辦！　徐小可痛哭「吐真實心聲」阿Ben急安慰
  4. 直擊／劉德華宣布週六「一天唱2場」　粉絲哭了：老闆拜託讓我休假
  5. 劉德華曾被私生粉「趴床底一整天」　主動提秘婚風波認：以為可以
  6. 新婚3個月以為懷孕竟罹癌！32歲妻揭12次化療心路歷程
  7. 快訊／好消息！劉德華演唱會突停辦　宣布「補辦日期」了
  8. 胡瓜合體蔡阿嘎拍片「遭嗆很胖」！　看蘿拉A走千萬開示：要好好選人
  9. 柏靈頓熊成為英國公民！　真的獲發正式護照
  10. 直擊／劉德華突宣布停辦演唱會　粉絲崩潰哭一片怒罵：問題是北捷！

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

萬聖節必吃黃金料理

萬聖節必吃黃金料理

「文里補習班」開課啦！教你4分鐘用微波爐輕鬆端出美味的「起司火腿南瓜盅」

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書？揭秘隱藏鑑價優勢

買房找代書的好處？本集詳解鑑價優勢、收費標準、雙方負擔，為你破解迷思！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366