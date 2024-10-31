小嫻恢單2年「希望身邊有個人」　考前大病吞藥淚崩…吊點滴畫面曝

記者蔡宜芳／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）在去年考上屏東大學音樂系，經常會透過影片分享學生生活。近日面臨期中考的她，透露考前生了場大病，還吃藥吃到哭出來；同時，她也回應被酸「不知道怎麼讀音樂系的」，展現了高EQ。

▲小嫻在去年考上音樂系，重回學生身分。（圖／翻攝自Facebook／小嫻 （黃瑜嫻））

小嫻在31日上傳的影片中，分享期中考周的日常，而她也因為壓力太大、沒睡飽，導致免疫力下降染上感冒，一度進急診室吊點滴。恢復單身兩年的她，在車上吃藥時，也突然因為孤單感襲來，忍不住落淚表示：「生病的時候，就會很希望身邊有一個人。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼小嫻在考前生病。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）

小嫻表示，自己將頻道粉絲當作是朋友在分享日常，也會看大家的留言，先前就有看到網友說「連屬7和弦都不知道，真不知道妳是怎麼讀音樂系的」，對此，她大方回覆：「我真的是不知道啊，所以我才要來學習啊。」也表示讀了音樂系後，才知道學音樂的學生有多辛苦，「我現在真的是很佩服你們，我覺得你們好強，你們是到底是受了什麼嚴格的訓練，走到今天這一步？心疼啊。」

▲▼小嫻回覆網友負評。（圖／翻攝自YouTube／小嫻黃瑜嫻hsien_0309）