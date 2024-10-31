〈50元的檳榔〉爆紅破千萬點擊　潮州土狗北上打拼認：半夜會emo

記者蔡琛儀／台北報導

饒舌歌手潮州土狗日前登上「2024屏東全民運動會」開幕典禮，獻唱他為大會創作的年度主題曲〈綻放〉。潮州土狗以自身運動員經歷寫下的正向歌詞，激勵所有運動員在全力以赴、綻放自我。他也透露，將於11月7日發行全新單曲，開啟全新的音樂旅程。

▲潮州土狗登上「2024屏東全民運動會」開幕典禮。（圖／有藝思文化有限公司提供）

潮州土狗在開幕典禮上與近百位小舞者合作，儘管當天氣候不佳，下著滂沱大雨，他仍全力演出，一登場就把現場氣氛炸到最高點。他將身為運動員在追求自身極限過程中，所經歷的辛苦與掙扎的心境都寫在歌中，鼓勵所有運動員堅持下去、努力拼搏、不留遺憾。

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潮州土狗於2021年以一首講述原住民刻板印象的〈50元的檳榔〉爆紅，點擊超過1450萬點閱數。2022年底發行首張個人專輯《狗狗歷險記》後，他在今年初搬來台北，希望能將更多時間專注在音樂事業上。潮州土狗坦言，偶爾也難免會感到孤單，「開始有壓力啊，半夜也是會emo，開始變成都市人了啦。並將這視為對自己的挑戰，希望在全新和專業的音樂環境裡，自己的創作能有所突破。他也表示，雖然公司給他的空間很大，但他希望能讓大家看到不一樣的他，並做出不一樣的作品。

▲潮州土狗登上「2024屏東全民運動會」開幕典禮。（圖／有藝思文化有限公司提供）

除了為了2024全民運動會創作的〈綻放〉之外，潮州土狗也透露將於11月7日發行全新單曲，並計畫在明年發行全新專輯，目前已完成七、八首新歌的創作。