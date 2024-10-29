陳明珠脖子長「葡萄串腫塊」證實已開刀！　揭身體最新狀況

記者孟育民／台北報導

陳明珠今（29日）出席凍卵公益活動，自爆5年多前因工作壓力太大脖子長出腫塊，還一度蔓延至腋下，形容猶如長了一串葡萄在身上，讓她緊急找醫生求助，就醫檢查時還做了穿刺，並進開刀房做切片，「不會痛，要切片是因為我長到腋下！」所幸並非癌症，而是淋巴發炎，她因此呼籲大家要有基本的醫療知識，在發生情況時先別自己嚇自己。

▲陳明珠自爆單身9年，目前還沒考慮凍卵。（圖／TEFA台灣凍卵協會提供）

陳明珠非常注重健康，固定都會運動，也會定期去醫院做健康檢查。在5年多前身體突出狀況，在脖子上摸到突起物，她坦言當時獨自面對，所幸剛好朋友是醫生，給予她不少建議，被問到會擔心是癌症嗎？她則說：「我還沒擔心到那步，我只有覺得可以先做完檢查，才能知道那是什麼，我有基本健康知識，先不要想到那個地方，我就照著醫生的步驟，其實長一顆我就想做檢查，我是一有什麼情況就會馬上調整的人。」

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而後她到沖繩出外景，結國突起物就消失了，「這可能是心理壓力也會造成淋巴發炎，所以這些醫療知識，如果你提早知道就不會那麼慌張了。」現在她都很注重健康，目前一切都安好，自己也會做瑜伽、游泳皮拉提斯調整心靈、身體狀況。