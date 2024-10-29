馬國畢爆「躲600萬欠債」缺席汪建民葬禮！兼4職回應了：環境不如從前

▲馬國畢積欠鉅債11年，近日爆出他還債進度慢，被債主追債。（翻攝自馬國畢加油團臉書）

圖文／鏡週刊

藝人馬國畢日前宣稱自己在搬家公司當搬運工償還餘下的600萬元債務，甚至希望與前妻復合。但本刊接獲線報，爆料者稱「有債主認為他還債不夠積極，要求他儘早還清債務」，甚至為了躲避債主，還缺席了好友汪建民的告別式。

馬國畢自2013年爆出簽賭欠下5,000萬元債務後，陸續還債，但近日卻被債主催債，要求他能「積極還債」，而本刊求證本人，他表示已經很努力工作賺錢還債。

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黑影幢幢 說是朋友打鬧

知情人士透露，馬國畢因為欠債，家人賣房還債，至今剩下600萬元，這幾年他除了演藝工作外，「只要有工作機會一概不會拒絕，對外更是低調不願多談債務問題，甚至連好友汪建民過世，原本想去靈堂上香，也臨時取消不去。」外界更傳他就是不想遇到債主，才會臨時取消去汪建民的靈堂上香。

▲汪建民（左）生前與馬國畢（右）同為明星棒球隊一員，兩人都傳出在外欠了不少錢。（翻攝自汪建民臉書）

儘管為了還債低調行事，但馬國畢遭債主追債一事，早就有跡可循。2020年7月，他就曾被直擊在台北市慶城街的一間日本料理店外面講電話，卻有黑衣人與他起了言語衝突並作勢要打人，當時就有消息指出他疑似是遭債主追債。

新聞曝光後，馬國畢當時透露「尚有800萬元債務在身」，也否認自己被追債施暴，他解釋：「黑衣男是恩人也是朋友，當天兩人在街上是打鬧，不是施暴。」

▲4年多前，有讀者向本刊爆料馬國畢（右）遭黑衣人當街暴力追債，事後他澄清是朋友間打鬧。（讀者提供）

身兼四職 說已努力還債

事隔4年，近日馬國畢受訪透露，債務已經從800萬元變成600萬元，說自己很努力在賺錢還債；但仍傳出他「因還債不夠積極，被債主催債」，連汪建民的靈堂都不敢去。對此求證馬國畢本人，他說：「我欠下的錢都是跟朋友借的錢，與汪建民的債主（地下錢莊）完全沒有重疊。」否認有向地下錢莊借錢。

▲馬國畢（右）努力接通告增加收入，上節目與胡瓜（左）一起錄影。（翻攝自馬國畢臉書）

馬國畢也表示，600萬元債務的還債進度從來沒有停過，但礙於演藝圈環境不如從前，才會跑去打工賺外快。而他除了趁演藝工作空檔，跑去搬家公司當搬運工外，也在印刷廠當業務。

近日馬國畢更幫洪毛投資的車用多媒體副業拍攝短影音，加上演藝工作共身兼4職，雖然每月收入要視工作量而定，但月收至少也有2、30萬元，並強調「賺來的錢扣除生活開銷，幾乎都拿去還債。」否認自己如外傳所說「還債不夠積極」。

▲馬國畢對宮廟祭典頗為上心，還宣稱曾有過被神明感召的經驗。（翻攝自馬國畢加油團臉書）

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