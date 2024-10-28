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含金量超高音樂劇！許富凱開車「日久生情」　她體驗條通文化羞爆

記者黃庠棻／台北報導

舞台劇「《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇」近日公布于子育、許富凱及凱爾三位主要演員的形象宣傳照。于子育身著深紅色外套亮麗登場，霸氣又妖嬌，眼神嫵媚卻又帶著故事，像極了一位充滿人生歷練的日式酒吧媽媽桑。許富凱穿上帥氣的皮外套、手持太陽眼鏡，重現九零年代最飄撇的男子漢扮相。凱爾則身穿緞面襯衫搭配閃亮領巾，充分表現他百變演員的形象與獨特的舞台魅力。

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》公開主演宣傳照。（圖／瘋戲樂工作室提供）

本劇主創陣容集含金量十足，由金獎音樂人王希文擔任音樂執導，金鐘獎迷你劇集最佳女配角于子育擔任女主角「櫻子媽媽」，金曲歌王許富凱也在本劇中擔任重要的角色、戲份吃重。資深劇場百變演員凱爾更要一人分飾多角，陪伴觀眾回顧櫻子媽媽的一生。豪華的演出陣容與神秘的劇情在開演前，就令許多網友大喊期待。

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▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》公開主演宣傳照。（圖／瘋戲樂工作室提供）

不僅如此，本劇還邀請到音樂劇《勸世三姐妹》的編劇詹傑參與，為了更完整的傳達出林森北路的人生百態，多次拜訪條通的日式酒吧進行深度的田野調查，才將劇本內容定案。演出內容更是以許富凱入圍第三十五屆金曲獎多項大獎的《五木大学》專輯選曲為核心，並在專輯製作人王希文的推動下，結合許富凱過往經典歌曲穿針引線，帶領觀眾窺探條通文化的神秘面紗。

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲音樂劇《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》公開主演宣傳照。（圖／瘋戲樂工作室提供）

劇組為了讓演員們更加深入了解日式酒吧文化，特地帶著演員們造訪林森北路條通店家。于子育第一次進到店內對於環境感到非常驚豔，表示沒想到這裡有這麼多充滿懷舊風格的日式裝潢店家，而她也向酒店的服務員學習如何接待客人，大方透露心得「日式酒吧最重要的是提供客人陪伴與療癒，帶給客人彷彿戀愛般的感覺，所以談話和動作都非常講究」。

▲于子育《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》由于子育、許富凱及凱爾主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

知名網紅「條通媽媽桑席耶娜」也親自到場與于子育分享她多年的待客之道，教導她如何在舉手投足之間散發女性魅力，面對席耶娜充滿韻味的攻勢，一下輕碰大腿、一下耳邊私語，讓于子育不禁大喊「好害羞」，一趟體驗下來收穫滿滿、做足角色訓練。

▲于子育《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》由于子育、許富凱及凱爾主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

于子育、凱爾與許富凱三位主演的感情十分融洽，排戲時間長達兩個多月，三人每次見面仍有聊不完的話題。許富凱每一次和于子育對戲都對她專業演員表現感到敬佩，彷彿櫻子媽媽就是為她量身定做的角色，更透露劇情中有一段替于子育開車、兩人日久生情的小插曲，為了培養劇中兩人角色的情感，也相約改天收工可以一起開車夜遊。

▲于子育《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》由于子育、許富凱及凱爾主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

對於本次的演出，許富凱彩排至今與兩位對手演員激發出了許多創意的想法，舞台與觀眾的距離相當近，台上的樂手們也會融入劇中與演員互動，許富凱興奮分享「非常期待演出時與觀眾們交流產生不同的火花，絕對會是讓大家非常難忘的一場沈浸式體驗。」

▲于子育《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》由于子育、許富凱及凱爾主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

「《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》許富凱點唱機音樂劇」劇情敘述日式酒店老闆娘櫻子媽媽（于子育飾）的人生回顧，出生在破碎的家庭，媽媽生病、爸爸外遇出走，無論是工作或愛情都不順遂，經歷過條通全盛時期的她，在30年後再度面臨人生的考驗，一次難忘的重逢讓她掉入回憶的漩渦。

▲于子育《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》。（圖／瘋戲樂工作室提供）

▲《五木大学—夜の女王櫻子媽媽》由于子育、許富凱及凱爾主演。（圖／瘋戲樂工作室提供）

櫻子媽媽不禁開始思考媽媽臨終前留下的那句話「你要活成自己喜歡的模樣」，這晚，櫻子媽媽正哼著歌，回味著她的人生。本劇將於11月1日到10日於台北 Playground 空總劇場演出13場，購票請至 Opentix 售票系統，更多演出資訊請上瘋戲樂工作室官方社群網站。

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五木大学—夜の女王櫻子媽媽, 于子育, 許富凱, 凱爾

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