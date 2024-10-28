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MAMA演員頒獎者超猛！邊佑錫、安國CP全到　還有「好萊塢大咖」現身

記者吳睿慈／綜合報導

南韓一年一度大型頒獎典禮2024 MAMA AWARDS預計從21日一連起3天開演，這次橫跨美國、日本，分成兩地舉辦，天王G-DRAGON更是睽違9年再度參與盛會。主辦單位CJ ENM於28日傳來新消息，他們本年度找來多位知名演員頒獎助陣活動，從爆紅男星到一線演員以及好萊塢演員都在名單上，令人相當期待。

▲▼ MAMA演員頒獎者超猛。（圖／翻攝自CJ ENM）

▲MAMA演員頒獎者名單出爐。（圖／翻攝自CJ ENM）

2024 MAMA AWARDS即將舉辦，日前公布天王G-DRAGON即將助陣23日演出，已經掀起全球樂迷一陣熱烈歡呼聲，近日，主辦單位加碼公布頒獎人陣容，從實力派演員郭東延、孔明、《柏青哥》金敏荷、《屍戰朝鮮》金慧峻、製作人羅暎錫到人氣王Dex之外。

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▲邊佑錫、安國CP全到　還有「好萊塢大咖」現身。（圖／翻攝自邊佑錫IG、COSMOPOLITAN KOREA IG）

▲邊佑錫、「安國CP」安宰賢、徐仁國都會到。（圖／翻攝自邊佑錫IG、COSMOPOLITAN KOREA IG）

還有前陣子演完《背著善宰跑》的男主角邊佑錫、大勢演員朴敘俊、任時完、2PM李俊昊以及好萊塢演員馬東石，不僅如此，主辦單位還邀了徐仁國、安宰賢CP，兩人相隔12年為新歌〈All The Way〉拍MV，深刻的男男戀轟動全網，他們是否會同框現身頒獎典禮，也是一大注目焦點。

2024 MAMA AWARDS預計於11月21日在加州洛杉磯杜比劇院率先揭開序幕，再來11月22日至23日在日本大阪京瓷巨蛋舉行，此次也是典禮首度前進美國，並在東亞和東南亞以外的地區舉行。

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