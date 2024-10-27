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NanaQ前任「半夜傳訊息提分手」！　她被甩超錯愕：消失在我的世界

記者王靖淳／綜合報導

極簡系YouTuber「NanaQ」最近發文透露被甩，同時也透過IG短片的方式，記錄失戀七天的心情變化，除了坦言在深夜收到分手訊息，感到相當錯愕之外，同時也表示，原本以為前任已消失在自己的世界，不過後來卻從新聞上看到對方發布的分手聲明文，「朋友都以為那是我們講好要發的，其實我和你一樣，什麼都不曉得。」

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ透露，前任在傳出分手的訊息後不久便將她封鎖，她坦言：「他其實沒有錯，分手本來就是一個人決定就好。」表達出對分手的理解和接受，認為愛情結束的決定，不需要雙方共同決策。然而，讓NanaQ震驚的是，她在毫無預警的情況下，從新聞中看到前任的「分手聲明」，當朋友們向她詢問細節時，都誤以為這是雙方討論後才公開發布的貼文。

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▲▼NanaQ。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

▲NanaQ分享分手第七天的心情。（圖／翻攝自Instagram／nanaq1111）

NanaQ無奈地表示，其實自己對於分手的真相和細節知情不多，同時也坦言：「其實我和你一樣，什麼都不曉得。」顯現出對這段情感的無奈和無力。在經過一番沉澱後，NanaQ試圖釋懷，她認為，愛情的細節再深入探究已無意義：「分手就是分手，知不知道也不重要了。」透露出她對這段感情的理解，並希望自己能早日走出失戀的陰霾，迎接新生活。

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關鍵字

NanaQ, 交往, 分手, 網紅, YouTuber

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