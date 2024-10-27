網紅現身同志大遊行！　公開出櫃心路歷程「曾無法理解家是避風港」

記者孟育民／台北報導

艾瑞瑞收到第22屆臺灣同志遊行的邀請，於昨（26日）的遊行活動中擔任表演嘉賓，帶來《月光海浪》等精采歌曲。此次受邀也令他十分高興，艾瑞瑞表示去年自己首次站上花車，跟《男生男生配》的團隊一同參加遊行；今年則收到主辦方的演出邀約，成為主舞台的表演嘉賓，連續兩屆的參與經驗都非常新奇，也直呼非常榮幸能為如此重要的盛會出一份力。

▲▼艾瑞瑞同志大遊行與NIO深情對唱。（圖／臺灣彩虹公民行動協會）

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回想大學跟父母出櫃的時候，艾瑞瑞坦言是一段漫長的過程。「我爸媽當時其實沒那麼理解，但在這之後就漸漸改變了，他們開始調整自己的心態，跟試著去理解這些事情，也能感受到他們現在單純的希望我開心就好。我以前無法理解『家永遠是你的避風港』這句話，每天回到家、面對家人都會有股無形的壓力，但現在逐漸覺得真的有這樣一個地方了，彼此都不用多說什麼、有個歸屬感。」

▲艾瑞瑞公開出櫃心路歷程。（圖／臺灣彩虹公民行動協會）

回想去年花車遊行的經歷，艾瑞瑞表示當天有很多節目觀眾跟粉絲跟隨，在他自我介紹的時候，歌迷粉絲們不斷呼喊應援讓他十分感動。艾瑞瑞表示：「不論是去年的花車互動，還是今年的舞台演出，台下的觀眾們都給我滿滿的熱情回應，我也從他們身上收到很多的能量跟支持，真的非常幸福。」