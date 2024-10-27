少時秀英穩交12年威力！男友鄭敬淏穿「印她頭像的T恤」　閃瞎全場

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女團少女時代成員秀英出道17年，她首次以solo歌手身份在日本出道，推出單曲〈Unstoppable〉，引起全球SONE興奮歡呼。她遠赴日本宣傳，26日在東京舉辦個人Showcase，爆笑的是，交往12年的男友鄭敬淏愛相隨，穿著印有秀英頭像的T恤，全場超搶眼，秒登上各大社群網站瘋傳，粉絲直呼笑哭。

▲少時秀英在日本solo出道。（圖／翻攝自秀英IG）



秀英26日在東京舉辦個人Showcase，出道17年來以solo身份站上日本舞台，對粉絲來說意義非凡，她的男友鄭敬淏也特地飛到當地應援，且鄭敬淏還找了加油團，數名好友一起穿上印有秀英頭像的T恤，手上還拿著應援手幅，全程都很賣力。

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▲▼鄭敬淏與友人一起穿印有秀英頭像的T恤，全場超搶眼。（圖／翻攝自theqoo）



鄭敬淏用行動表達對秀英的愛，相關照片在各大社群網站瘋傳，粉絲笑喊「太可愛了」、「真的好喜歡他們兩個」、「看到笑出來」，不過，也有抱持另一種想法的歌迷表示「我不喜歡，全場粉絲都在還放閃」、「有點過頭了」。

秀英2012年認愛男友鄭敬淏，兩人穩定交往12年，起初非常低調，直到近幾年才逐漸在節目上會提到對方，日前鄭敬淏出演網路節目時，也承認不久前與秀英到澳洲旅遊，小倆口感情穩定，令人看得羨慕。