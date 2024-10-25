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姚元浩錄到一半跳海　營業中出狀況　不爽原因曝

記者葉文正／台北報導

《嗨！營業中》夥伴們將移動到澎湖出任務。姚元浩、郭泓志、莎莎、乱彈阿翔聽到後不敢置信，全員尖叫「興奮到模糊」，大廚姚元浩開心歡呼的說：「走吧！出發，我們這次要去澎湖。」接著卻發生姚元浩跳海的狀況。

▲姚元浩不爽跳海。（圖／好看娛樂）

▲姚元浩不爽跳海。（圖／好看娛樂）

當飛抵澎湖後，夥伴們聽到早餐結束就能搭乘私人遊艇出海玩樂，開心不已，加碼體驗當地特色海上拖曳傘，姚元浩搞笑對著飛上天的乱彈阿翔說：「等一下絕對會讓你完美落地的啦！」

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▲姚元浩不爽跳海。（圖／好看娛樂）

▲乱彈阿翔(左起)、莎莎、姚元浩與郭弘志。（圖／好看娛樂）

不像乱彈阿翔飛上去笑得開心，郭泓志一上去就驚恐的說：「這10層樓高了吧！」還慘被拉下海，之後換莎莎跟姚元浩一起飛行，莎莎因為晃動太大忍不住驚聲尖叫，以為是姚元浩故意晃動在空中警告夥伴：「不要在那邊，姚！元！浩！」姚元浩連忙解釋：「不是我在搖，是郭泓志在搖，妳看他啦！」莎莎看著在船上郭泓志一直不斷晃動繩索，讓拖曳傘上下震盪，忍不住怒吼郭泓志：「你不要在那邊幼稚！」之後夥伴們還在海上划獨木舟，被眾人推舉最會划船的郭泓志，卻意外沈船了，讓大家笑翻。

夥伴們玩得開心之際，卻出現了秘密錦囊，打開是「隊長許願任務，希望這次可以挑戰30人精緻料理」，身為隊長的郭泓志說：「有嗎？」想裝傻逃避。而姚元浩聽到又有做餐任務，無奈表示：「不好玩了啦！我要跳海了！」而郭泓志、莎莎、乱彈阿翔也緊接在後，全員跳海逃跑。

此外，這次邀來兩位星二代小幫手：鹿希派、李玉璽，與夥伴們一起進行「屎」料未及的任務撿牛屎。莎莎疑惑的說：「奇怪！這不是一個做菜的節目嗎？」進行踩屎任務時，姚元浩雙腳沾屎嚇到大叫「完蛋！合夥人找到我怕的東西了。」

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姚元浩, 鬼鬼, 乱彈阿翔, 吳映潔, 郭泓志

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