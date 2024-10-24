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《原子少年》高胥崴、傅俊傑BL實境節目配對　坦言：眼神改變了一切

記者蕭采薇／台北報導

BL實境節目《戀愛Casting》24日於酷兒影展全球首映，8位男神選手首度公開亮相，有冠軍男團U:NUS隊長高胥崴、來自泰國的華裔模特兒Yi Gao、憑藉《原子少年》嶄露頭角的傅俊傑Pink、身兼演員與模特的廖彥龍Adson、人氣YouTuber兼演員的Robert 洪仕晟等，8位背景不同的男神齊聚。

▲▼高胥崴（右）與阿本（左）出席酷兒影展《戀愛Casting》媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲高胥崴（右）與阿本（左）出席酷兒影展《戀愛Casting》世界首映。（圖／記者李毓康攝）

首映會上，8位男孩向觀眾分享拍攝《戀愛Casting》的心路歷程，Yi Gao提到印象最深刻是第一晚跟廖彥龍同住時，「房間內竟是一張特大雙人床，廁所還沒有門，兩人第一次見面就坦誠相見，睡同張床。」高胥崴則表示首次挑戰跟男演員演愛情戲：「演出第2個BL挑戰任務劇本時，從對方眼晴感受到情感，那一刻覺得性別是模糊的，但感覺卻很真誠。」

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高胥崴更表示，因為傅俊傑都是《原子少年》出身，言感覺非常特別：「畢竟我們以前都是一起跳舞，沒想到要手牽手、曖昧，才知道，眼神原來是可以改變一切的。」傅俊傑被問及跟哪位參加者最有感覺時，他也笑說：「我覺得和廖彥龍與高胥崴的演出很棒！」

▲▼Robert Hung（左起）、陳建宇、Fumi、Chris、高胥崴、廖建龍、傅俊傑、Yi Gao出席酷兒影展《戀愛Casting》媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲《戀愛Casting》首映會，（左起）Robert Hung、陳建宇、Fumi、Chris、阿本、高胥崴、廖建龍、傅俊傑、Yi Gao。（圖／記者李毓康攝）

幾位沒有演戲經驗的男生，也大聊第一次演戲的感受。Fumi特別感謝導演引導，才讓自己體驗到演戲的真實感受。建宇談到首次演戲的搭檔便是偶像宋偉恩，「因為很緊張，所以很難融入劇本裡，是偉恩哥跟我聊天，慢慢帶領我進入劇本情緒。」

演戲經驗最為豐富的廖彥龍反而表示在參與節目時，一直充滿未知神秘感，經常大搞烏龍，「節目每天都有不同任務，錄影當下才知要做什麼，導致我常穿錯衣服，有次穿麂皮鞋，結果要到田地裡進行任務。」

▲▼「U:NUS」團長高胥崴出席酷兒影展《戀愛Casting》媒體聯訪。（圖／記者李毓康攝）

▲U:NUS隊長高胥崴參加《戀愛Casting》BL實境節目。（圖／記者李毓康攝）

經過節目拍攝的相處，男孩們產生好感情，Chris透露拍攝後，還會和廖彥龍、Fumi、Yi Gao出去吃飯喝酒，更開車帶Yi Gao去九份遊玩，陳建宇也附和說大家私底下有保持聯繫。主持人加碼提問幾位男孩有沒有對誰動了真感情？Fumi賣關子要大家期待節目劇情！高胥崴更語帶神秘地向觀眾喊話：「想看我這7天睡了哪些人嗎？請隨時鎖定《戀愛Casting》！」

▲藝人阿本出席酷兒影展《戀愛Casting》媒體聯訪 。（圖／記者李毓康攝）

▲阿本擔任《戀愛Casting》主持人，直說會發出姨母笑。（圖／記者李毓康攝）

剛完成BL劇拍攝的阿本，擔任《戀愛Casting》主持人，他分享這個BL實境節目是全新實境類型，認為主題十分有趣，「很多人對BL有不同的解讀，但對我來說，BL就是我們在成長過程中，一定幻想過談一場完美的戀愛，不一定最後要在一起，而是不論性別、階級、身分，過程中自在的感受戀愛的苦澀酸甜，BL就是這麼自由的世界。」

 

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