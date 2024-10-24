阿Sa新片遭店家控硬闖拍攝「像強姦」！　製作公司7點聲明回擊

記者劉宛欣／綜合報導

香港女星蔡卓妍（阿Sa）與張繼聰主演的新片近日正式開拍，然而卻因拍攝場地問題引發爭議。劇組遭一家美容院指控強行進入取景，店家為此憤怒發文公審，引發網友討論，面對外界指控，製作公司於23日深夜終於透過社群發表聲明，還原事件真相，強調事情並不像店家所說的那樣。

▲阿Sa、張繼聰新片拍攝引發爭議。（圖／翻攝自阿Sa、張繼聰Instagram）

製作公司在聲明中的解釋，早在拍攝前兩週，劇組就已經聯繫該店家商借場地，但由於店家開價超出預算，最終決定僅在店外的街道進行拍攝。然而，到了正式拍攝當日，得知劇組一名人員與店鋪負責人關係良好，因此再次嘗試溝通，最後在一名現場職員的同意下，進行了短暫的室內拍攝，且過程中並未再次被要求支付租金。

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▲製作公司聲明。（圖／翻攝自製作公司IG）

拍攝期間，有店員試圖拿起拍攝，劇組人員禮貌示意對方不能拍之後，對方突然態度大轉變，表示沒有允許過劇組進入拍攝，讓劇組方感到相當困惑，因此按照原計畫撤出店鋪，在街道繼續拍攝，然而完成店外拍攝後，店家卻突然發文指控「硬闖」、「與強姦無異」，讓劇組方感到震驚，事後嘗試與店家方面進行溝通，但都未獲得回覆。