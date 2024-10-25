《小丑2》大玩歌舞隱喻小丑癲狂內心　舞出屬於社會邊緣人的悲傷喜劇

文／人物誌

改編自DC漫畫旗下角色的《小丑：雙重瘋狂》（後稱《小丑2》），作為2019年話題電影《小丑》的續集，在上映前便已引起全球美漫迷關注。導演同樣是由Todd Phillips擔任，曾經以《小丑》奪得奧斯卡最佳男主角獎瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），在續集中繼續扮演在殘酷世界苟延殘喘的悲劇小丑；另外，本集新增了Lady Gaga的演出，化身為Lee Quinzel（原版小丑女Harley Quinn的變體）與小丑大談癲狂且病態的戀情。

《小丑2》製作費高達1.9億美元，憑藉著前作的成功，片商與贊助商投入了翻倍的資金，只可惜目前僅繳出1.2億美元的票房；電影評價的部分則是呈現褒貶不一，爛番茄評分56％、CinemaScore評分為D的表現，不少網友也早在好友圈聽聞大眾對於該片的評價，這些負面評價對於製片商來說，絕對是最大的噩耗，然而，電影真有如評價所說的如此不堪嗎？

▲《小丑2》製作費高達1.9億美元。（圖／《小丑：雙重瘋狂》劇照，下同）

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Lady Gaga加入作為亮點，喚回小丑的反派魅力



《小丑2》延續前作故事，Arthur因殺害脫口秀主持人而遭逮捕，疑似有解離性身分疾患而遭關押於阿卡漢精神病院。卸下小丑妝的Arthur在精神病院中，已失去了叛逆的熱情，而他的辯護律師處心積慮想以精神疾患為其免去刑罰；病院外，Arthur的作為吸引了大批民眾的追捧，「小丑」儼然成了反抗體制的象徵，其中最為著迷的粉絲Lee在因緣際會下，遇見了Arthur並與他點燃愛火，也喚回那極具反派魅力的小丑。

Lady Gaga的加入是《小丑2》的亮點，尤其電影改以音樂劇的形式，讓Lady Gaga能在電影中大展好歌喉，與Joaquin Phoenix共演多段音樂劇的情節，相信是電影最令人印象深刻的部分。電影以音樂劇形式，表現了Arthur沉默寡言的外表下邊緣化角色的心理狀態，無法身體力行的反抗與暴力，在幻想的歌舞中肆意妄為；渴望遭人理解的Arthur遇上認同其信念的Lee，再次拾回對抗社會體制的勇氣，然而現實旋即將Arthur打回屬於他的陰暗角落。

得到愛的是亞瑟還是小丑？舞出屬於社會邊緣人的悲傷喜劇



不同於《黑暗騎士》與《自殺突擊隊》中對於「小丑」的刻劃，Joaquin版的小丑更加著重於邊緣人物在欺凌下的崩壞，並非以「純粹的惡」來呈現，相信影迷從首集便已知上開資訊。令影迷錯愕的是，續集改以音樂劇的方式來交代劇情，與首集截然不同的風格讓影迷難以消化；其次，Arthur殺害多人的事實令法庭的攻防失去期待，親自辯護亦無出色表現，使得大量法庭劇顯得有些拖沓而不適。

音樂劇的呈現更貼近Arthur孤獨至幾近崩壞的心理狀態，觀眾的不理解正如同高譚市多數人民對於Arthur的排斥，導演略帶實驗性的巧思震驚了每位觀眾。在結局中，Arthur屈服於體制、認罪並否定小丑的存在，魅力領袖的人設崩塌，讓追隨的粉絲無不感到失望、憤怒，其中愛他最深的Lee也因此棄之而去，這才明白Arthur所獲得的愛並不屬於他，而是那個濃妝豔抹的小丑；同時，「小丑」作為反體制的象徵，它便不只專屬於Arthur一人，在罪犯雲集的高譚市，也將有新的狂人接手。

總結來說，《小丑2》的票房失利大部分來自劇情、風格不符影迷的期待，再來則是節奏及音樂不合多數觀眾，但在觀影前作好心理準備，仔細咀嚼其中歌詞與畫面構築的巧思，由另一種方式看到這位經典反派的脆弱內心，相信會是新鮮且值得的體驗。

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