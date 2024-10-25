ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

《小丑2》大玩歌舞隱喻小丑癲狂內心　舞出屬於社會邊緣人的悲傷喜劇

文／人物誌

改編自DC漫畫旗下角色的《小丑：雙重瘋狂》（後稱《小丑2》），作為2019年話題電影《小丑》的續集，在上映前便已引起全球美漫迷關注。導演同樣是由Todd Phillips擔任，曾經以《小丑》奪得奧斯卡最佳男主角獎瓦昆菲尼克斯（Joaquin Phoenix），在續集中繼續扮演在殘酷世界苟延殘喘的悲劇小丑；另外，本集新增了Lady Gaga的演出，化身為Lee Quinzel（原版小丑女Harley Quinn的變體）與小丑大談癲狂且病態的戀情。

《小丑2》製作費高達1.9億美元，憑藉著前作的成功，片商與贊助商投入了翻倍的資金，只可惜目前僅繳出1.2億美元的票房；電影評價的部分則是呈現褒貶不一，爛番茄評分56％、CinemaScore評分為D的表現，不少網友也早在好友圈聽聞大眾對於該片的評價，這些負面評價對於製片商來說，絕對是最大的噩耗，然而，電影真有如評價所說的如此不堪嗎？

▲《小丑2》製作費高達1.9億美元。（圖／《小丑：雙重瘋狂》劇照，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

Lady Gaga加入作為亮點，喚回小丑的反派魅力

《小丑2》延續前作故事，Arthur因殺害脫口秀主持人而遭逮捕，疑似有解離性身分疾患而遭關押於阿卡漢精神病院。卸下小丑妝的Arthur在精神病院中，已失去了叛逆的熱情，而他的辯護律師處心積慮想以精神疾患為其免去刑罰；病院外，Arthur的作為吸引了大批民眾的追捧，「小丑」儼然成了反抗體制的象徵，其中最為著迷的粉絲Lee在因緣際會下，遇見了Arthur並與他點燃愛火，也喚回那極具反派魅力的小丑。

Lady Gaga的加入是《小丑2》的亮點，尤其電影改以音樂劇的形式，讓Lady Gaga能在電影中大展好歌喉，與Joaquin Phoenix共演多段音樂劇的情節，相信是電影最令人印象深刻的部分。電影以音樂劇形式，表現了Arthur沉默寡言的外表下邊緣化角色的心理狀態，無法身體力行的反抗與暴力，在幻想的歌舞中肆意妄為；渴望遭人理解的Arthur遇上認同其信念的Lee，再次拾回對抗社會體制的勇氣，然而現實旋即將Arthur打回屬於他的陰暗角落。

得到愛的是亞瑟還是小丑？舞出屬於社會邊緣人的悲傷喜劇

不同於《黑暗騎士》與《自殺突擊隊》中對於「小丑」的刻劃，Joaquin版的小丑更加著重於邊緣人物在欺凌下的崩壞，並非以「純粹的惡」來呈現，相信影迷從首集便已知上開資訊。令影迷錯愕的是，續集改以音樂劇的方式來交代劇情，與首集截然不同的風格讓影迷難以消化；其次，Arthur殺害多人的事實令法庭的攻防失去期待，親自辯護亦無出色表現，使得大量法庭劇顯得有些拖沓而不適。

音樂劇的呈現更貼近Arthur孤獨至幾近崩壞的心理狀態，觀眾的不理解正如同高譚市多數人民對於Arthur的排斥，導演略帶實驗性的巧思震驚了每位觀眾。在結局中，Arthur屈服於體制、認罪並否定小丑的存在，魅力領袖的人設崩塌，讓追隨的粉絲無不感到失望、憤怒，其中愛他最深的Lee也因此棄之而去，這才明白Arthur所獲得的愛並不屬於他，而是那個濃妝豔抹的小丑；同時，「小丑」作為反體制的象徵，它便不只專屬於Arthur一人，在罪犯雲集的高譚市，也將有新的狂人接手。

總結來說，《小丑2》的票房失利大部分來自劇情、風格不符影迷的期待，再來則是節奏及音樂不合多數觀眾，但在觀影前作好心理準備，仔細咀嚼其中歌詞與畫面構築的巧思，由另一種方式看到這位經典反派的脆弱內心，相信會是新鮮且值得的體驗。

延伸閱讀

許瑋甯領銜主演《她和她的她》：驚悚台劇取材社會案件，一窺受害者傷痕累累的心

《鬼才之道》：農曆七月應景上映，王淨、陳柏霖、張榕容攜手打造鬼界駭人傳說

※本文由人物誌授權報導，未經同意禁止轉載。

分享給朋友：

追蹤我們：

最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

鬆獅ㄚ寶興奮奔向把拔　聞鞋狂退...倒地5秒懷疑人森

推薦閱讀

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

黃牛夫妻檔「狠搶周杰倫50張票」恐作廢　杰威爾回應了！

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

吳宗憲錄《玩很大》遇土耳其恐攻！發聲揭近況　逃過一劫報平安

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

熱門新聞更多

爆乳人妻黃牛「演唱會坐前3排」　放閃巨胸老公抓…1年前洩尪事業

小鐘收男星訊息「要4張周杰倫門票」！沒票慘被已讀　轉頭問吳宗憲他罕動怒

快訊／《皇后的品格》金守美驟逝！　享壽75歲

把律喜當酒店妹！崔敏煥喝醉「就往胸部塞錢」　叫小姐13分錄音檔全被爆

金守美猝逝！死因出爐「血糖飆破500」　兒子慟：生前沒拿到出演費

《少林足球》男星謝志華心肌梗塞逝世！享壽64歲…兒曝帳戶收奠儀

大谷翔平50轟球競拍「台灣買主2秒搶贏他」！還原過程意外同框女星

苦苓出國半夜「倒在血泊中」！領隊動作超詭異他發毛：像怕留罪證

王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服

以為她們是TWICE！大學校慶搞錯「找來2EYES」　4成員硬上台⋯結果超驚人

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲

關鍵字

人物誌, 電影, 小丑2, , Lady Gaga, 瓦昆菲尼克斯

讀者迴響

最新新聞更多

  1. 被富二代男友「暴打踹進水溝、囚禁」！許聖梅曝恐怖經歷　謝震武聽傻了
  2. 直擊／w-inds.聞「初戀團」害羞笑了　熱情16蹲邊喊：你是我寶貝
  3. 快訊／趙正平證實老婆懷孕！56歲升格當人父報喜：無法言喻的恩典
  4. 王少偉正式官宣「在等許藍方告白」！大方認了：現在相處很舒服
  5. 魏德聖「抵押太太房產」拍電影　坦言到處借錢：盡力維持好信用
  6. 吳慷仁將接演「文化部補助台劇」　《斯卡羅》推手曹瑞原：勿忘這塊土地
  7. 日6位大咖AV男、女優參加同志遊行　親自力挺：羨慕台灣自由戀愛
  8. 唐從聖被「資深玉女紅星」當眾洗臉嗆：我跟你很熟嗎？全場尷尬了
  9. 周杰倫開唱「黃牛檢舉1300件」　文化部破掃票集團已查10萬筆紀錄
  10. 謝和弦2歲超萌愛女曝光！　認當爸後變了撂狠話：要把牠碎屍萬段

熱門快報

這幾款罐頭營養超乎你想像

這幾款罐頭營養超乎你想像

「文里補習班」開課啦！這次要做出茶水間就能輕鬆烹煮的「馬克杯蛋包鮪魚起士飯」

開箱桃園建案 首購無痛入手

開箱桃園建案 首購無痛入手

成裕ONE以便利的生活機能和親民價格，成為首購族的熱門選擇。想知道更多細節？快來看看琦郁的開箱影片！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366