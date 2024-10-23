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唐從聖求周杰倫加場！　歌迷湧入粉專「揪1關鍵」：開20場也搶不到

記者張筱涵／綜合報導

周杰倫大巨蛋演唱會門票於今（23日）中午12點開賣，最高同時上線人數多達89萬人，打破新紀錄。藝人從從（唐從聖）也是其中之一，看著手機畫面顯示「您選擇的節目或場次目前不開放售票」時感到十分失望，忍不住發文「周杰倫啊周杰倫…你就不能多開幾場嗎？」

▲▼周杰倫。（圖／翻攝自拓元售票系統）

▲周杰倫大巨蛋演唱會人氣火熱。（圖／翻攝自拓元售票系統）

從從今天從12點整點開賣奮戰到12點21分，從上傳的照片中可見，他也在等待轉圈圈後顯示了「您選擇的節目或場次目前不開放售票」並被跳出售票頁面，難過發文表示希望周杰倫可以多開幾場：「一直看著螢幕上的藍圈圈轉啊轉，現在朋友圈裡一片哀嚎（大哭符號）。」

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▲▼周杰倫 唐從聖。（圖／翻攝自FACEBOOK／從從唐從聖 ）

▲唐從聖希望周杰倫可以加場。（圖／翻攝自FACEBOOK／從從唐從聖 ）

網友好心提醒今天下午3點會清票還有機會，但也有網友指出，周杰倫演唱會並沒有採用「實名制」，即使開了20場也是會快速完售：「畢竟很多人是搶來要加價賣，12點3分有看到有人在PO文賣票了。」

周杰倫的粉絲專頁最新貼文下，也可以看見許多粉絲湧入表示「沒有實名制加場再多也一樣被黃牛搶走」、「為什麼不走實名制⋯買不到覺得就是運氣不好…結果看到一堆人賣黃牛票…到底？」、「可不可以實名制…等了這麼久結果都被黃牛搶光」。另外，杰威爾也在門票全數賣光後回應：「演唱會確定不會再加場。」

▲▼周杰倫 唐從聖。（圖／翻攝自FACEBOOK／周杰倫 Jay Chou）▲▼周杰倫 唐從聖。（圖／翻攝自FACEBOOK／周杰倫 Jay Chou）

▲歌迷們認為不開實名制，開再多場也沒用。（圖／翻攝自FACEBOOK／周杰倫 Jay Chou）

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周杰倫, 大巨蛋, 拓元

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