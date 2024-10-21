記者孟育民／台北報導

男星KID林柏昇與「東區妹仔」Rita結婚後，去年初生下超萌愛子「木木」，在國慶日又迎來女兒「朵朵」，正式升格二寶爸。KID為了慰勞老婆辛苦生產，特別準備驚喜禮物，請朋友從巴黎買回香奈兒PREMIÈRE腕錶（官網售價約台幣21萬元），讓Rita感動到落淚：「我以前就有戴手錶的習慣，後來生小孩，手上就不方便有其他東西，三年前我就有看到它了，但看到它就覺得太貴了，最近生完小孩又回去看了一下，結果你就買給我了！」

▲▼KID送Rita禮物，讓老婆感動落淚。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）

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KID私下打聽Rita想買的東西，偷偷準備驚喜送給她，連顏色都挑到老婆喜歡的，更要她別害怕刮到，「那個刮痕也是我跟妳一起製造出來的。」不過他也替Rita澄清並非愛慕虛榮，喜愛名牌，私下都很節儉，「可能對很多有錢人來說是小禮物，但對我們來說是貴重的禮物，我害怕人家說我老婆整天喜歡精品。」





▲▼KID超級寵妻。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）



KID也霸氣承諾Rita一定會去結紮，「妳自己評估啦，等到妳哪天覺得說『老公差不多時間可以去了』，我就二話不跟妳囉唆，我們就去，這個東西還是要多做點功課，男生就是最享受射出來快感，應該還是可以射，只是沒精子，那可以啊，反正也不會有別人的。」

▲KID承諾一定會結紮。（圖／翻攝自YouTube／野人七號部落）