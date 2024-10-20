入圍8次終於奪金！楊謹華老公「在家爆哭」：我老婆我驕傲

記者許逸群／台北報導

8度入圍金鐘獎的楊謹華，終於在昨（19日）以《不良執念清除師》奪得電視金鐘獎「戲劇節目女配角獎」。她會後出席慶功宴時感性表示，心情已有平復一些，回憶起稍早前的獲獎過程，她仍感到不可思議：「當下覺得，在演戲嗎？很不真實，連到上台那一刻都很不真實。」

▲▼楊謹華出席慶功宴。（圖／記者周宸亘攝）

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首度奪得金鐘獎，對出道32年的楊謹華來說意義非凡，除了感謝自己多年來的堅持與努力，也謝謝家人與朋友們的陪伴。她說：「在座的每一個演員都很喜歡表演，過程一定會有挫折 、挫敗、撞牆時期。家人跟朋友安慰完我們之後，堅持到最後要靠我們自己。」

▲楊謹華分享得獎心情。（圖／記者周宸亘攝）

楊謹華透露，獲獎後有立刻打電話與老公、媽媽報喜，她笑說，老公回她「我老婆，我驕傲」，讓她感到很貼心也很可愛。不僅如此，她有要約老公參加慶功宴，但卻被婉拒，她透露：「他在家裡哭累了。」而她的媽媽則是正在打麻將，她笑說：「他們陪著我走過好幾次（入圍），他們也不敢面對。」

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楊謹華先前7次入圍都沒能抱得獎座，她感性地說：「其實我每次最心疼的，是看到家人、朋友想要安慰我的眼神，我會很不捨。」她也特別感謝老公多年來的全力支持，老公總是告訴她「人生只活這麼一次」、「妳開心，我就開心」，她感性地說：「他是很好的隊友、戰友與另一半。」

▲▼《不良執念清除師》慶功宴，楊謹華與曾敬驊擊掌互相鼓勵。（圖／記者周宸亘攝）