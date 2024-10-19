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不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！　《商魂》獲視覺特效獎

記者張筱涵／綜合報導

一年一度的金鐘獎來到第二天，第59屆頒獎典禮在台北流行音樂中心舉辦，眾星雲集、紅毯星光熠熠，而叫人最期待的得獎名單也將一一宣布，就讓《ETtoday星光雲》為您更新最即時的得獎名單。

● 戲劇類節目視覺特效獎

嚴振欽、陳晏平／商魂

▲▼ 12戲劇類節目視覺特效獎-嚴振欽,陳晏平/商魂。（圖／記者黃克翔攝）

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▲嚴振欽、陳晏平《商魂》奪戲劇類節目視覺特效獎。（圖／記者黃克翔攝）

● 戲劇類節目美術設計獎

鄭予舜／商魂

▲▼ 11 戲劇類節目美術設計獎-鄭予舜/商魂。（圖／記者黃克翔攝）

▲鄭予舜《商魂》奪戲劇類節目美術設計獎。（圖／記者黃克翔攝）

● 戲劇類節目造型設計獎

吳俊鋒／不夠善良的我們

▲▼ 戲劇類節目造型設計獎-吳俊鋒/不夠善良的我們。（圖／記者黃克翔攝）

▲吳俊鋒《不夠善良的我們》奪戲劇類節目造型設計獎。（圖／記者黃克翔攝）

● 迷你劇集（電視電影）編劇獎

唐福睿／八尺門的辯護人

● 迷你劇集（電視電影）女配角獎

苗可麗／愛愛內含光

▲▼ 迷你劇集(電視電影)],女配角獎-苗可麗。（圖／記者黃克翔攝）

▲苗可麗《愛愛內含光》奪迷你劇集（電視電影）女配角獎。（圖／記者黃克翔攝）

● 迷你劇集（電視電影）男配角獎

柯震東／不夠善良的我們

▲▼ 7迷你劇集(電視電影)男配角獎-柯震東 。（圖／記者黃克翔攝）

▲柯震東《不夠善良的我們》奪迷你劇集（電視電影）男配角獎。（圖／記者黃克翔攝）

● 戲劇類節目剪輯獎

楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽

▲▼ 戲劇節目剪輯獎,楊仕丞/客家電影院-唱歌給你聽。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊仕丞《客家電影院-唱歌給你聽》奪戲劇節目剪輯獎。（圖／記者黃克翔攝）

● 戲劇類節目攝影獎

馮信華／客家電影院-唱歌給你聽

▲▼戲劇類節目攝影獎-馮信華/客家電影院-唱歌給你聽 。（圖／記者黃克翔攝）

▲馮信華《客家電影院-唱歌給你聽》奪戲劇類節目攝影獎 。（圖／記者黃克翔攝）

● 戲劇類節目燈光獎

莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽

▲▼ 戲劇類節目燈光獎▲莊宏彬/客家電影院-唱歌給你聽。（圖／記者攝影中心攝）

▲莊宏彬《客家電影院-唱歌給你聽》奪戲劇類節目燈光獎。（圖／記者攝影中心攝）

● 最具人氣戲劇節目獎

《八尺門的辯護人》

▲▼最具人氣戲劇節目獎-八尺門的辯護人。（圖／記者黃克翔攝）

▲《八尺門的辯護人》獲最具人氣戲劇節目獎。（圖／記者黃克翔攝）

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