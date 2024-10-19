不斷更新／金鐘59戲劇即時得獎名單！　《商魂》獲視覺特效獎

記者張筱涵／綜合報導
一年一度的金鐘獎來到第二天，第59屆頒獎典禮在台北流行音樂中心舉辦，眾星雲集、紅毯星光熠熠，而叫人最期待的得獎名單也將一一宣布，就讓《ETtoday星光雲》為您更新最即時的得獎名單。
● 戲劇類節目視覺特效獎
嚴振欽、陳晏平／商魂
▲嚴振欽、陳晏平《商魂》奪戲劇類節目視覺特效獎。（圖／記者黃克翔攝）
● 戲劇類節目美術設計獎
鄭予舜／商魂
▲鄭予舜《商魂》奪戲劇類節目美術設計獎。（圖／記者黃克翔攝）
● 戲劇類節目造型設計獎
吳俊鋒／不夠善良的我們
▲吳俊鋒《不夠善良的我們》奪戲劇類節目造型設計獎。（圖／記者黃克翔攝）
● 迷你劇集（電視電影）編劇獎
唐福睿／八尺門的辯護人
● 迷你劇集（電視電影）女配角獎
苗可麗／愛愛內含光
▲苗可麗《愛愛內含光》奪迷你劇集（電視電影）女配角獎。（圖／記者黃克翔攝）
● 迷你劇集（電視電影）男配角獎
柯震東／不夠善良的我們
▲柯震東《不夠善良的我們》奪迷你劇集（電視電影）男配角獎。（圖／記者黃克翔攝）
● 戲劇類節目剪輯獎
楊仕丞／客家電影院-唱歌給你聽
▲楊仕丞《客家電影院-唱歌給你聽》奪戲劇節目剪輯獎。（圖／記者黃克翔攝）
● 戲劇類節目攝影獎
馮信華／客家電影院-唱歌給你聽
▲馮信華《客家電影院-唱歌給你聽》奪戲劇類節目攝影獎 。（圖／記者黃克翔攝）
● 戲劇類節目燈光獎
莊宏彬／客家電影院-唱歌給你聽
▲莊宏彬《客家電影院-唱歌給你聽》奪戲劇類節目燈光獎。（圖／記者攝影中心攝）
● 最具人氣戲劇節目獎
《八尺門的辯護人》
▲《八尺門的辯護人》獲最具人氣戲劇節目獎。（圖／記者黃克翔攝）
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