金鐘獎／兄弟之爭贏了！李銘順四度獲獎　大方喊：獎金全給李銘忠

記者蕭采薇／台北報導

李銘順以《八尺門的辯護人》拿下第59屆金鐘獎「迷你劇集最佳男主角」，他和弟弟李銘忠入圍同一個獎項，他在台上向弟弟說：「李銘忠，謝謝你進這一行。」李銘順受訪時更大方表示，會把獎金全部給弟弟，「他結婚了嘛！剛好給他一個大紅包！」

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▲李銘順以《八尺門的辯護人》第四度拿下金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）



這已經是李銘順的第四座金鐘獎，他笑說：「獎項和鼓勵永遠不嫌多。」不過這次在兄弟之爭脫穎而出，李銘順說：「我和李銘忠說，下次我一定會護送他上去。」更大方表示，會把獎金全部給弟弟，正好當作新婚的賀禮。

▲李銘忠、李銘順兄弟入圍同一個獎項。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

在台上向弟弟說：「李銘忠，謝謝你進這一行。」受訪時李銘順解釋，因為兄弟在同一行，有了很多共同的話題，「這是種幸福和緣分，我覺得我在這世界上很幸運，因為我的太太和弟弟都在這一行。」

▲李銘順、許瑋甯拿下迷你劇集最佳男主角和女主角。（圖／記者黃克翔攝）

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李銘順說：「他（李銘忠）一直是很支持我的弟弟，現在我上（台）來了，他一定很為我開心。」而同劇的雷嘉汭與女主角獎擦身而過，李銘順也鼓勵雷嘉汭，「她還很年輕，我相信《八尺門》已經帶給她很多東西，未來她還有很多機會。」

▲雷嘉汭、李銘順同樣以《八尺門的辯護人》入圍。（圖／攝影中心攝）