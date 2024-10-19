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蹦闆控里長兒詐騙百萬！還原整起事件始末　不忍了：我該怎麼討錢

記者孟育民／台北報導

YouTuber蹦闆從事精品代購業，跨領域轉戰當創作者，白手起家財力驚人。不料日前他指控一名陳姓男子，以邀請投資遊戲開發為由，詐騙他百萬，「原本被詐騙金額是200萬，但中間我就發現有點問題，所以我就即時喊卡，所以只被詐騙到100萬，但這100萬對我來說，我也是非常不爽！」他拍攝影片還原過程，希望不要再有人受騙！

▲▼蹦闆遭詐騙百萬。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲蹦闆遭詐騙百萬。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

蹦闆坦言自己個性相當謹慎，但對方誠意十足，不但陪玩打遊戲，還親自從台南到中壢拜訪他，「中間本來信致缺缺，被他的真誠感動到，就覺得這遊戲可以做，因為它是一個遊戲的開發！」為了確定此人的人品，蹦闆還見了陳男的父母，「他家裡環境非常和諧，爸爸是連續7屆的里長，好像是當地知名的里長，我拜訪的時候就跟他爸媽說，他兒子希望我投資他，爸爸就跟我說，他兒子之前都遇人不淑，希望我可以投資他！」有了父母等人的背書，蹦闆卸下心防，隔天就拿出100萬投資，認為可以一起努力賺錢，就算失敗也無所謂！

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▲▼蹦闆遭詐騙百萬。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲蹦闆公開對方爸爸身份。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

蹦闆先給對方100萬，打算等遊戲開發進行到一半再付餘款，沒想到卻在中途發現，陳男不僅過去投資案一直出狀況，甚至隱瞞自己有前科，「犯過錯你要跟我說，至少人家問我，我要知道怎麼應對，何況他是準備要進去了，更嚴重的事他卡的案子是性X的案子，這故事有點尷尬！」蹦闆當下約陳男出來，陳男立馬下跪道歉，當場落淚表示不是隱瞞，只是害怕投資案不成，但蹦闆堅持此事卡到自己的信譽、底線，要求對方將100萬還回來！

▲▼蹦闆遭詐騙百萬。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲蹦闆發現對方即將被關，相當傻眼。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

沒過多久陳男就關了，蹦闆找到他的父母，沒想到對方表示「兒子已成年」，直接撇清關係，讓他認為整起案件根本預謀詐騙，「當時我願意做這個投資就是有這些人背書，然後也沒人跟我說這個人一個月左右就會被關，這也非常無敵，請問他被關在裡面，我該怎麼討錢？畢竟告他也沒用，他爸媽也說得沒錯，確實也不甘他們的事，我現在只能等兩年後再跟他討。」


▲▼蹦闆錢目前討不回來。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

▲▼蹦闆遭詐騙百萬。（圖／翻攝自YouTube／蹦闆）

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