金鐘獎／《八尺門的辯護人》奪第4獎！　「成功的戲劇重點不在卡司」

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。「迷你劇集獎」由《八尺門的辯護人》獲得，這也是該劇今晚的第四座獎項。

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▲第59屆金鐘獎，迷你劇集獎，《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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《八尺門的辯護人》導演兼編劇唐福睿表示：「能夠得到這個獎，證明一個成功的戲劇重點不在卡司，不在預算，不在一個知名的IP。重要的是回應這個時代的故事，還有說故事的方式。」

▲第59屆金鐘獎，迷你劇集獎，《八尺門的辯護人》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

第59屆電視金鐘獎入圍名單中，戲劇類迷你劇集「八尺門的辯護人」入圍16項成為大贏家，包括導演編劇唐福睿，男主角李銘順，女主角雷嘉汭，女配角潘儀君，男配角楊烈、新人張耀等人都入圍。技術獎項也幾乎全部入圍，席捲今年金鐘獎各項大獎。

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《八尺門的辯護人》以「湯英伸事件」為原型，探討死刑、原住民、外籍移工、官商勾結議題。李銘順主演的公設辯護人，出身阿美族聚落，卻要替殺害自己族人的印尼籍嫌疑犯辯護。李銘順來自星馬，卻將玩世不恭的原住民公辯演得十分傳神，飾演看護莉娜的雷嘉汭，也讓人看不出其實是台灣人，新人張耀也相當亮眼。