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金鐘獎／《唱歌給你聽》連奪3技術獎！　剪接師吐心聲：不是容易的工作

記者蔡宜芳／綜合報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮由姚淳耀扛下主持重責。《客家電影院-唱歌給你聽》在典禮一開始就連奪三項技術獎，成績相當亮眼。

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▲▼ 戲劇類節目燈光獎▲莊宏彬/客家電影院-唱歌給你聽。（圖／記者攝影中心攝）

▲戲劇類節目燈光獎，莊宏彬/客家電影院-唱歌給你聽。（圖／記者攝影中心攝）

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「戲劇類節目燈光獎」由《客家電影院-唱歌給你聽》莊宏彬奪獎，而「戲劇類節目攝影獎」、「戲劇節目剪輯獎」也都由同一節目的馮信華、楊仕丞獲得。楊仕丞感性表示：「在剪接過程中，我們要隨著故事一同感受各種喜怒哀樂，但我們又必須學會適時處理情緒，還要記得早睡、吃葉黃素，這真的不是一件容易的工作。」

▲▼ 戲劇節目剪輯獎,楊仕丞/客家電影院-唱歌給你聽。（圖／記者黃克翔攝）

▲戲劇節目剪輯獎,楊仕丞/客家電影院-唱歌給你聽。（圖／記者黃克翔攝）

莊宏彬專事燈光指導一職，拍攝作品涵蓋廣告、電視、電影等類型，曾以電視劇《川流之島》、《麻醉風暴2》獲得金鐘獎燈光獎之提名肯定，參與電影作品則有《生生》、《迴光奏鳴曲》等片。

馮信華1975年出生，以「馬華」稱號聞名於業界。大學時期即開始參與影像拍攝工作，作品涵蓋電影、電視、紀錄片、實驗短片、音樂錄影帶等領域，2014年以《自由人》入圍金鐘獎最佳攝影獎，近年持續投身於影視產業。

▲▼戲劇類節目攝影獎-馮信華/客家電影院-唱歌給你聽 。（圖／記者黃克翔攝）

▲戲劇類節目攝影獎-馮信華/客家電影院-唱歌給你聽 。（圖／記者黃克翔攝）

《唱歌給你聽》講述一家4人怎麼面對日常生活中的挫折、打擊與失敗，家人彼此之間如何因為瑣碎小事產生怨恨誤解，表面上分崩離析，但因為爸爸重病，一家人不得不重新聚集在一起，過程中家要如何面對生離死別，爸爸離開之前如何和解、放下，家庭如何往前走。

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編劇/導演 陳文彬：「那這個故事主要是在講，家庭的情感的轉變，雖然愛的形狀不一樣，但是呢這個愛會一直都在，透過《唱歌給你聽》，讓我們來了解，更多原鄉的這些家庭，他們遠離故鄉來到都市打拚的，這個心情的過程。

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