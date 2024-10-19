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金鐘獎遺珠公開！楊謹華一票之差險勝她　許瑋甯最大對手是雷嘉汭

記者黃庠棻／台北報導

第59屆戲劇類金鐘獎在19日於台北流行音樂中心登場，典禮主持人的重責大人由姚淳耀扛下，與會嘉賓包含賈靜雯、李銘順、許瑋甯、林依晨、林心如等人，陣容星光熠熠，稍早典禮已順利落幕，評審團主席也在採訪時公開了評選標準。

►【第59屆金鐘獎得獎名單】看這裡

▲▼ 30戲劇節目女配角獎-楊謹華。（圖／記者黃克翔攝）

▲楊謹華終於拿下金鐘獎。（圖／記者黃克翔攝）

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評審團主席薛聖棻透露，這次金鐘獎最終決選花了將近4小時才決定出結果。其中，戲劇節目女配角獎由楊謹華奪下，評審透露在廝殺的過程中，《華麗計程車行》的黃舒湄表現也相當亮眼，兩人僅有一票之差，最終楊謹華險勝。

▲▼第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《華麗計程車行》黃舒湄。（圖／記者林敬旻攝）

▲黃舒湄是評審團遺珠之一。（圖／記者林敬旻攝）

在迷你劇集／電視電影女主角獎的獎項中，由《不夠善良的我們》許瑋甯奪得迷你視后寶座，在評審團的討論過程中，最後是許瑋甯與雷嘉汭進入最後評選階段，評審表示雷嘉汭在印尼方言所下的苦工相當亮眼，同時給予很大的鼓勵。

▲▼17迷你劇集(電視電影)女主角獎-許瑋甯/不夠善良的我們。（圖／記者黃克翔攝）

▲第59屆金鐘獎戲劇類星光大道，《八尺門的辯護人》雷嘉汭。（圖／記者李毓康攝）

▲許瑋甯跟雷嘉汭進入最終決選。（圖／記者黃克翔、李毓康攝）

►更多【第59屆金鐘獎】相關新聞

此外，評審團透露在配角的獎項中，比較多只有差一票的狀況出現，包含迷你劇集／電視電影男配角獎的《不夠善良的我們》柯震東以一票險勝《鹽水大飯店》的黃迪揚；迷你劇集／電視電影女配角獎的《愛愛內含光》苗可麗以一票險勝《客家電影院─唱歌給你聽》的黃采儀。

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