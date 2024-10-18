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金鐘獎／《阿甯咕》做7年拿獎！　導演感動：做動畫就像蝸牛走路

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，這次由Sandy擔任主持棒，獎落誰家成為觀眾的矚目焦點。稍早頒出動畫節目獎，由《阿甯咕大戰想像蟲！》，兒童節目獎則是《海洋日記》奪得。

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▲▼第59屆金鐘獎，動畫節目獎，《阿甯咕大戰想像蟲！》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，動畫節目獎，《阿甯咕大戰想像蟲！》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

《阿甯咕大戰想像蟲！》拿下動畫節目獎，節目走到第7年的時間，導演表示「做動畫不容易，像蝸牛走路，能走到這裡不容易，阿寧股加油，謝謝團隊、幕後人員」，接著一一點名所有工作人員。

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《阿甯咕大戰想像蟲！》故事核心以「想像力就是超能力」貫穿，史明輝導演與團隊大膽在漫畫格式中重新設計動畫角度的新視覺，也讓動畫加入更多想像力的元素、設計更多有趣的想像力角色。「也是鼓勵大人們在陪伴孩子成長的過程中，回到孩子般地天真，跟孩子一起創造與想像是一件很幸福與美好的事。」

▲▼第59屆金鐘獎，兒童節目獎，《海洋日記》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

▲第59屆金鐘獎，兒童節目獎，《海洋日記》。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

《海洋日記》拿下兒童節目獎，團隊上台表示「有沒有入圍有沒有得獎，對家人夥伴而言你就是你，沒有改變」，感謝所有幕後人員以及參與的小朋友，「兒少節目曾經是資源最少最難做的項目，我在這裡找到全新的藍海，希望以後每一屆這一組都是死亡之組。謝謝！」

《海洋日記》以孩子和海洋的互動為重點，用好奇和觀察的眼光陪伴孩子們的日常生活，紀錄8個孩子親近海洋的真實面貌，刻畫孩子興奮、恐懼、失望等成長的心理軌跡，讓孩子們在海洋中自由發展他們童趣的靈性。
 

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