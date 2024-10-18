金鐘獎／被老公坤達隔空召喚！　柯佳嬿火速回「嚇我一跳！」閃瞎

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，藝人坤達《綜藝玩很大》奪下最具人氣綜藝節目獎，這是該節目第2次奪人氣獎，也在10周年再次奪得殊榮，期間他被吳宗憲推出來講話，怎料他一緊張突然結巴，接下來無預警害羞公開向老婆柯佳嬿示愛：「老婆～我拿完這個獎，然後等下就回家了。」稍早柯佳嬿也火速在Instagram回應老公。

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▲第59屆金鐘獎節目類頒獎典禮，最具人氣綜藝節目獎 ，綜藝玩很大，主持人左起坤達、吳宗憲、林柏昇（KID)。（圖／記者林敬旻攝）



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柯佳嬿今晚在家中死守電視機，觀賞老公坤達入圍多項大獎的金鐘獎節目類頒獎典禮，期間聽到老公突然隔空喊話，她稍早透過Instagram回應表示「突然跟我講話嚇我一跳」，並附上了電視畫面，夫妻倆的甜蜜互動閃瞎眾人。



▲柯佳嬿回應。（圖／翻攝自IG）



坤達這次除了是入圍者，也將和Energy與日本人氣舞團Avantgardey合作演出，一起挑戰「16蹲」，談及與Avantgardey的合作，坤達之前表示，拍攝廣告當天以法蘭絨襯衫加牛仔外套，中午時分於西門町拍攝，是相當特別的經驗，「我們是分開來練舞，拍攝當天才見到面、合在一起跳，她們蠻嬌小的，我有點嚇到，但跳舞真的非常整齊，她們好專業」，他笑說：「顯得我也好厲害喔！」



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