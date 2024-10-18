金鐘獎／《紀錄觀點那些鳥事》奪導演獎！曾被批「缺少電影感」雪恥了

記者劉宛欣／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場，今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，這次由Sandy擔任主持棒，獎落誰家成為觀眾的矚目焦點。節目類剪輯獎由《叫我野孩子2》潘信安拿下，節目類導演獎由《紀錄觀點 那些鳥事》洪淳修奪得。

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▲節目類剪輯獎得獎人《叫我野孩子2》潘信安。（圖／記者林敬旻攝）



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節目類剪輯獎由《叫我野孩子2》潘信安拿下，感謝台灣這塊土地，接納我們，帶著16個孩子在大自然裡面一起流汗歡笑，他們透露渴望、煩惱、難過，在大自然中被療癒，大自然就像我們的家，謝謝孩子們展洩自我，謝謝工作人員」，接著真情流露「原來真的會想哭欸，第一季我真的一集都剪不出來，一直被退貨，他們很嚴格，我剪了三個月，但是我都有領薪水，當薪水小偷」，坦言一直到第二季才有機會剪超過一半的集數，如今得獎讓他非常感謝又開心。

《叫我野孩子2》灣第一個用紀錄片手法拍攝的兒童實境節目，核心理念就是鼓勵孩子放下3C、走進大自然。第一季讓孩子體驗從採集到農耕的歷程，透過食物深入台灣這塊土地。第二季透過構築，讓孩子自己動手蓋東西。最終我們不是要孩子學會蓋房子，而是透過在大自然裡練習構築，能與土地有更深的互動，更加能掌握材料與工具，找回動手做的渴望，同時激發創意，也鍛鍊了解決問題的能力。

▲節目類導演獎由《紀錄觀點 那些鳥事》洪淳修拿下。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



節目類導演獎由《紀錄觀點 那些鳥事》洪淳修拿下，一上台便表示「我是不是在做夢？謝謝評審！」他坦言過去參賽都不被評審青睞，原因是「缺少電影感、太過電視」直言「我納悶的說像電視怎麼了？」如今靠著實力證明自己，獲得全場喝采。



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《紀錄觀點 那些鳥事》是一部歷時三年，遊走在山線海線間的公路電影。一對父子為了追尋一個答案，踏上縱橫台灣的旅途。這場笑鬧中暗含哲理的父子旅行，或許會令你想起自己的父親、童年，還有成長路上飼養過的寵物。

導演洪淳修是紀錄片工作者。臺灣藝術大學多媒系兼任講師。紀錄片作品有《刪海經》、《河口人》、《城市農民曆》等多部，曾獲金穗獎最佳紀錄片、台北電影節最佳剪輯獎、台灣國際紀錄片影展新世代觀點獎、日本國際環境映畫祭綠色印象賞…等國內外獎項肯定。作品皆以城市、國境邊陲為場景，呈現區域間的矛盾與衝突，近年來多從事紀錄片教學與推廣工作。

