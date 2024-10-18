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Lisa高雄開唱「KPOP女歌手票價創新高」　最貴8800元這些人可先買

記者吳睿慈／台北報導

世界級天團BLACKPINK成員LISA日前宣布將展開個人巡迴見面會，11月17日確定在高雄巨蛋舉行，這是她首度以個人身份訪台，票價也創下KPOP女歌手新高，主辦單位18日揭曉票價等相關訊息，售票日定於10月24日下午3點為國泰世華CUBE卡友搶先購、10月25日下午3點在KKTIX售票系統全面啟售。

▲▼ Lisa高雄開唱「KPOP女歌手票價創新高」　最貴8800元這些人可先買。（圖／光尚娛樂提供）

▲Lisa於11月17日將在高雄開唱。（圖／光尚娛樂提供）

從〈Rockstar〉、〈New Woman〉到最新單曲〈Moonlit Floor〉，不同風格的三首作品展現出LISA風靡全球的氣勢，行程爆滿的她自從在Instagram公告亞洲巡迴見面會的行程後，隨即引發台灣粉絲LILIES們熱烈討論，這也是女神LISA首度以個人身份造訪。

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除了正式成為Louis Vuitton最新品牌大使，LISA同時也繼續擔任 Bulgari 的代言人，日前在Global Citizen Festival 全球公民音樂節更首度曝光新歌，一句疑似隔空放閃的歌詞成為網路上的熱門話題，而這首最新單曲〈Moonlit Floor〉於10月4日已經在各大數位串流音樂平台上架；此外LISA的螢幕處女作、她所參與的 HBO 熱門影集《白蓮花大飯店》第三季也即將推出。

▲▼ Lisa高雄開唱「KPOP女歌手票價創新高」　最貴8800元這些人可先買。（圖／光尚娛樂提供）

▲▼Lisa高雄開唱票價、福利出爐。（圖／光尚娛樂提供）

▲▼Lisa高雄開唱票價、福利出爐。（圖／光尚娛樂提供）

LISA 以個人歌手身份締造多項世界紀錄，除了〈Lalisa〉和〈Money〉在告示牌全球 200 大單曲榜裡名列前 10名，〈Money〉在告示牌美國百大單曲榜和英國金榜上，至今仍保持著 K-Pop 女歌手、單曲上榜最久的紀錄，也是首位拿下 MTV 音樂錄影帶大獎和 MTV 歐洲音樂大獎的 K-Pop 個人歌手；同時她在Instagram 的1.02億追蹤人數更是 K-Pop 歌手之冠。

「LISA Fan Meetup in Asia 2024 - Kaohsiung」預計從11月11 日從新加坡出發，13日曼谷、15日雅加達、17日高雄、19日香港，短短十天內將巡迴亞洲五個城市，巡演統籌及主辦單位光尚娛樂，協辦單位超級圓頂與KKLIVE也正式公告票價為8,800元、7,800元、6,800元、4,800元、3,900元（非輪椅席）、3,800元、1,900元（輪椅席），售票日定於10月24日下午3點為國泰世華CUBE卡友優先購、10月25日下午3點在KKTIX售票系統正式開賣，更多詳情可洽巡演統籌主辦單位光尚娛樂及協辦單位超級圓頂、KKLIVE官方臉書專頁以及IG專頁。

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