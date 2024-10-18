金鐘獎／啦啦隊「超猛3動作」直接搬上台！Ozone高空前翻 網看傻：太難

記者潘慧中／綜合報導

第59屆金鐘獎頒獎典禮登場！今年同樣將電視節目與戲劇分開舉辦，前者於18日率先在台北流行音樂中心舉行，無論是主持人Sandy（吳姍儒）的串場功力或是獎落誰家，皆為觀眾的矚目焦點。而典禮目前進行的是表演環節，演出者一登台立刻吸引全場目光！

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▲Ozone表演行雲流水。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）



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開場表演是由人氣男團Ozone及競技啦啦隊Monster帶來「夢想製造機」。畫面中，可以看到Ozone一行人以紅白色調的服裝亮相，在和競技啦啦隊Monster的合作下，展現騰空前翻、接拋等超強動作，其中一人更踩上成員的腳往後翻，過程行雲流水令人看得瞠目結舌，網友看了都忍不住直言：「編舞太難超猛。」

▲Ozone和競技啦啦隊Monster一起合作。（圖／翻攝自YouTube／金鐘獎 Golden Bell Awards）

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事實上，主持人Sandy日前曾透露，今年的表演節目很好看，有結合很多元素，內容很新都沒看過，「我有沒有表演不重要」，她會在坐月子期間出來完成這項任務，「重點在節目流程與嘉賓，以及得獎頒獎的人。」